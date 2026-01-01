Розгорніть PrivateGPT в один клік.
Самостійно розміщений RAG-рушій, що дозволяє спілкуватися з приватними документами за допомогою локальних ВММ — жодні дані не залишають сервер.
Виберіть тариф VPS для PrivateGPT
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PrivateGPT
PrivateGPT — це платформа RAG (Retrieval-Augmented Generation) з відкритим вихідним кодом для запитів до ваших власних документів за допомогою локальних великих мовних моделей. Завантажуйте файли та ставте до них запитання — система витягує найрелевантніші уривки та використовує локальну ВММ для генерації точних відповідей з посиланнями без надсилання будь-яких даних до зовнішніх API або хмарних сервісів.
Це розгортання використовує Ollama для виконання висновків повністю на ЦП, що робить його практичним на будь-якому VPS без графічного процесора. Під час першого запуску Ollama автоматично завантажує Llama 3.1 8B та модель вбудовування тексту — обліковий запис HuggingFace або ключ API не потрібні. Наступні запуски швидкі. Самостійний хостинг зберігає ваші документи, запити та історію розмов на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте.
Ключові характеристики PrivateGPT
100% приватний за задумом
Усі виведення виконуються локально через Ollama — документи, запити та відповіді ніколи не торкаються зовнішніх API або хмарних сервісів.
Приймання документів
Завантажуйте PDF-файли, текстові файли, електронні таблиці та інше; система розбиває їх на фрагменти та вбудовує в локальне векторне сховище для семантичного пошуку.
Відповіді на основі RAG
Кожна відповідь спочатку отримує найрелевантніші уривки документа, обґрунтовуючи відповіді на основі вашого фактичного вмісту, а не вигаданих знань.
Кілька режимів запитів
Перемикайтеся між чатом RAG, повнотекстовим пошуком документів, звичайним чатом LLM та узагальненням з одного інтерфейсу без будь-яких переналаштувань.
Інференс без GPU
Працює повністю на CPU через Ollama — не потребує GPU або CUDA, що дозволяє розгортати його на будь-якому стандартному плані VPS.
Вбудований веб-інтерфейс
Інтерфейс на базі Gradio для завантаження документів, постановки запитань та керування завантаженими файлами — без необхідності встановлювати окремий інтерфейс.
Чому варто запускати PrivateGPT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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