Знижка до 68% на PrivateGPT

Розгорніть PrivateGPT в один клік.

Самостійно розміщений RAG-рушій, що дозволяє спілкуватися з приватними документами за допомогою локальних ВММ — жодні дані не залишають сервер.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть PrivateGPT в один клік.

Виберіть тариф VPS для PrivateGPT

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PrivateGPT

PrivateGPT — це платформа RAG (Retrieval-Augmented Generation) з відкритим вихідним кодом для запитів до ваших власних документів за допомогою локальних великих мовних моделей. Завантажуйте файли та ставте до них запитання — система витягує найрелевантніші уривки та використовує локальну ВММ для генерації точних відповідей з посиланнями без надсилання будь-яких даних до зовнішніх API або хмарних сервісів.

Це розгортання використовує Ollama для виконання висновків повністю на ЦП, що робить його практичним на будь-якому VPS без графічного процесора. Під час першого запуску Ollama автоматично завантажує Llama 3.1 8B та модель вбудовування тексту — обліковий запис HuggingFace або ключ API не потрібні. Наступні запуски швидкі. Самостійний хостинг зберігає ваші документи, запити та історію розмов на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PrivateGPT

100% приватний за задумом

Усі виведення виконуються локально через Ollama — документи, запити та відповіді ніколи не торкаються зовнішніх API або хмарних сервісів.

Приймання документів

Завантажуйте PDF-файли, текстові файли, електронні таблиці та інше; система розбиває їх на фрагменти та вбудовує в локальне векторне сховище для семантичного пошуку.

Відповіді на основі RAG

Кожна відповідь спочатку отримує найрелевантніші уривки документа, обґрунтовуючи відповіді на основі вашого фактичного вмісту, а не вигаданих знань.

Кілька режимів запитів

Перемикайтеся між чатом RAG, повнотекстовим пошуком документів, звичайним чатом LLM та узагальненням з одного інтерфейсу без будь-яких переналаштувань.

Інференс без GPU

Працює повністю на CPU через Ollama — не потребує GPU або CUDA, що дозволяє розгортати його на будь-якому стандартному плані VPS.

Вбудований веб-інтерфейс

Інтерфейс на базі Gradio для завантаження документів, постановки запитань та керування завантаженими файлами — без необхідності встановлювати окремий інтерфейс.

Чому варто запускати PrivateGPT у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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