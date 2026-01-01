PrivateGPT — це платформа RAG (Retrieval-Augmented Generation) з відкритим вихідним кодом для запитів до ваших власних документів за допомогою локальних великих мовних моделей. Завантажуйте файли та ставте до них запитання — система витягує найрелевантніші уривки та використовує локальну ВММ для генерації точних відповідей з посиланнями без надсилання будь-яких даних до зовнішніх API або хмарних сервісів.

Це розгортання використовує Ollama для виконання висновків повністю на ЦП, що робить його практичним на будь-якому VPS без графічного процесора. Під час першого запуску Ollama автоматично завантажує Llama 3.1 8B та модель вбудовування тексту — обліковий запис HuggingFace або ключ API не потрібні. Наступні запуски швидкі. Самостійний хостинг зберігає ваші документи, запити та історію розмов на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте.