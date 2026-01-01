Розгорнути Sshwifty в один клік.
Браузерний SSH та Telnet клієнт, що дозволяє отримати доступ до віддалених серверів з будь-якого веббраузера без встановлення локальних клієнтів.
Виберіть тариф VPS для Sshwifty
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Sshwifty
Sshwifty — це самостійно розміщуваний веб-клієнт SSH і Telnet, який перетворює будь-який сучасний браузер на повнофункціональний термінал для віддаленого доступу до сервера. Він підтримує автентифікацію за допомогою пароля SSH, відкритого ключа та інтерактивну автентифікацію з клавіатури, а також звичайний Telnet, усуваючи необхідність встановлювати або налаштовувати нативні клієнти на кожній робочій станції.
Самостійне розміщення Sshwifty на VPS надає команді єдину спільну точку входу для керування віддаленими машинами з будь-якого місця — телефонів, планшетів, корпоративних ноутбуків із обмеженим доступом або кіосків — зберігаючи при цьому контроль доступу за допомогою спільного ключа. Адміністратори можуть попередньо визначати налаштування хостів, обмежувати з’єднання з дозволеними цілями та перевіряти трафік за допомогою серверних хуків, не відкриваючи порти SSH для загальнодоступного інтернету.
Ключові характеристики Sshwifty
SSH і Telnet
Підключайтеся до SSH-серверів, використовуючи автентифікацію за паролем, відкритим ключем або інтерактивну клавіатурну, і отримуйте доступ до застарілих Telnet-хостів з того ж інтерфейсу.
Клієнт не встановлюється
Працює повністю у браузері, тому користувачі отримують доступ до віддалених машин з телефонів, планшетів або заблокованих робочих станцій без встановлення нативного термінального програмного забезпечення.
Пресети з'єднань
Адміністратори визначають багаторазові шаблони хостів із вбудованими обліковими даними, щоб користувачі підключалися лише до попередньо затверджених серверів зі спеціально підібраного списку.
Серверні хуки
Зовнішні процеси можуть бути викликані перед кожним з'єднанням, щоб застосувати користувацьку перевірку, журналювання або аудит без зміни клієнта.
Єдиний ключ доступу
Захистіть веб-інтерфейс за допомогою єдиного спільного ключа, налаштованого під час розгортання, щоб лише авторизовані користувачі отримали доступ до екрана підключення.
Чому варто запускати Sshwifty у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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