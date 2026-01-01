Sshwifty — це самостійно розміщуваний веб-клієнт SSH і Telnet, який перетворює будь-який сучасний браузер на повнофункціональний термінал для віддаленого доступу до сервера. Він підтримує автентифікацію за допомогою пароля SSH, відкритого ключа та інтерактивну автентифікацію з клавіатури, а також звичайний Telnet, усуваючи необхідність встановлювати або налаштовувати нативні клієнти на кожній робочій станції.

Самостійне розміщення Sshwifty на VPS надає команді єдину спільну точку входу для керування віддаленими машинами з будь-якого місця — телефонів, планшетів, корпоративних ноутбуків із обмеженим доступом або кіосків — зберігаючи при цьому контроль доступу за допомогою спільного ключа. Адміністратори можуть попередньо визначати налаштування хостів, обмежувати з’єднання з дозволеними цілями та перевіряти трафік за допомогою серверних хуків, не відкриваючи порти SSH для загальнодоступного інтернету.