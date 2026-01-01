Розгорніть OmniRoute: встановлення в один клік.
Шлюз ШІ з самостійним розміщенням, який маршрутизує будь-яку LLM через одну сумісну з OpenAI кінцеву точку з інтелектуальним резервуванням та стисненням токенів.
Виберіть тариф VPS для OmniRoute
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OmniRoute
OmniRoute — це самостійно розміщений ШІ-шлюз, який об'єднує понад 230 постачальників моделей за єдиною OpenAI-сумісною кінцевою точкою. Направте Claude Code, Codex, Cursor, Cline або Copilot на одну URL-адресу, і OmniRoute спрямовуватиме кожен запит до найкращої доступної моделі — включно з десятками безкоштовних рівнів Claude, GPT та Gemini — з автоматичним резервуванням, коли постачальник виходить з ладу або досягає ліміту.
Його багатошарове стиснення RTK та Caveman скорочує 15–95% токенів до того, як запити залишать ваш сервер, зменшуючи витрати та затримку, тоді як MCP, A2A та мультимодальні API забезпечують роботу розширених робочих процесів. Запуск OmniRoute на вашому власному VPS означає, що ваші ключі API, правила маршрутизації та дані про використання залишаються під вашим контролем замість розміщеного проксі-сервера.
Ключові характеристики OmniRoute
Єдина кінцева точка
Надайте єдиний OpenAI-сумісний API та підключіть Claude Code, Codex, Cursor, Cline або Copilot без окремого налаштування для кожного інструменту.
231+ провайдерів
Маршрутизуйте запити через понад 231 постачальника моделей, включно з 50+ безкоштовними рівнями Claude, GPT та Gemini.
Розумний авторезерв
Автоматично повторювати спробу на іншому провайдері, коли один виходить з ладу, обмежує кількість запитів або повертає помилку, підтримуючи роботу ваших агентів.
Стиснення токенів
Стиснення Stacked RTK та Caveman скорочує 15–95% токенів за запит для зменшення витрат та прискорення відповідей.
MCP і мультимодальний
Вбудовані MCP, A2A та мультимодальні API-інтерфейси дозволяють інтегрувати OmniRoute в інструментарій агента та робочі процеси обробки зображень або аудіо.
Чому варто запускати OmniRoute у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.