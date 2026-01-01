OmniRoute — це самостійно розміщений ШІ-шлюз, який об'єднує понад 230 постачальників моделей за єдиною OpenAI-сумісною кінцевою точкою. Направте Claude Code, Codex, Cursor, Cline або Copilot на одну URL-адресу, і OmniRoute спрямовуватиме кожен запит до найкращої доступної моделі — включно з десятками безкоштовних рівнів Claude, GPT та Gemini — з автоматичним резервуванням, коли постачальник виходить з ладу або досягає ліміту.

Його багатошарове стиснення RTK та Caveman скорочує 15–95% токенів до того, як запити залишать ваш сервер, зменшуючи витрати та затримку, тоді як MCP, A2A та мультимодальні API забезпечують роботу розширених робочих процесів. Запуск OmniRoute на вашому власному VPS означає, що ваші ключі API, правила маршрутизації та дані про використання залишаються під вашим контролем замість розміщеного проксі-сервера.