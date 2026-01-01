Keycloak — це надійна open-source платформа для керування ідентифікацією та доступом, розроблена Red Hat і прийнята до CNCF. Вона забезпечує єдиний вхід (SSO), багатофакторну автентифікацію (MFA), вхід через соціальні мережі, інтеграцію з LDAP/Active Directory та керування доступом на основі ролей (RBAC) — усуваючи потребу створювати власні системи автентифікації для кожної програми, яку ви розгортаєте.

Самостійне розміщення Keycloak на власному VPS надає вам повний контроль над конфіденційними обліковими даними користувачів та даними сеансів, уникаючи при цьому ціноутворення за користувача, характерного для хмарних IAM-сервісів. Це розгортання використовує PostgreSQL для надійного зберігання даних, що робить його придатним для захисту реальних робочих навантажень з першого дня.