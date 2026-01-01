Розгорнути Keycloak в один клік.
Система керування ідентифікацією та доступом рівня підприємства з відкритим кодом із підтримкою SSO, OAuth2 і SAML.
Виберіть тариф VPS для Keycloak
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Keycloak
Keycloak — це надійна open-source платформа для керування ідентифікацією та доступом, розроблена Red Hat і прийнята до CNCF. Вона забезпечує єдиний вхід (SSO), багатофакторну автентифікацію (MFA), вхід через соціальні мережі, інтеграцію з LDAP/Active Directory та керування доступом на основі ролей (RBAC) — усуваючи потребу створювати власні системи автентифікації для кожної програми, яку ви розгортаєте.
Самостійне розміщення Keycloak на власному VPS надає вам повний контроль над конфіденційними обліковими даними користувачів та даними сеансів, уникаючи при цьому ціноутворення за користувача, характерного для хмарних IAM-сервісів. Це розгортання використовує PostgreSQL для надійного зберігання даних, що робить його придатним для захисту реальних робочих навантажень з першого дня.
Ключові характеристики Keycloak
Єдиний вхід
Дозвольте користувачам автентифікуватися один раз і отримувати доступ до всіх підключених застосунків без повторного введення облікових даних, зменшуючи тертя та покращуючи стан безпеки.
Багатофакторна автентифікація
Додайте OTP, WebAuthn та користувацькі автентифікатори до будь-якого потоку входу, не змінюючи ваші застосунки.
Брокерство ідентичностей
Делегуйте автентифікацію Google, GitHub, Azure AD або будь-якому постачальнику OIDC/SAML, зберігаючи при цьому централізованою базу даних користувачів.
Федерація користувачів
Синхронізуйте та автентифікуйте користувачів з наявних серверів LDAP або Active Directory без міграції каталогу.
Гранульована авторизація
Визначте ролі, групи та дозволи на рівні ресурсів для кількох ізольованих областей для багатокористувацьких розгортань.
Чому варто запускати Keycloak у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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