Розгорнути файловий браузер в один клік.
Легкий веб-базований файловий менеджер для перегляду, завантаження та керування файлами сервера безпосередньо з вашого браузера.
Виберіть тариф VPS для File Browser
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою File Browser
File Browser — це легкий, веб-менеджер файлів з відкритим кодом, який перетворює будь-яку директорію на сервері на повнофункціональний інтерфейс керування файлами, доступний з будь-якого браузера. Він підтримує кількох користувачів з налаштовуваними дозволами, обмін файлами за допомогою публічних посилань, завантаження перетягуванням та вбудований редактор коду — і все це без необхідності використання SSH або FTP-клієнтів.
Самостійний хостинг File Browser на VPS зберігає файли приватними та під контролем, дозволяє безпечно надавати членам команди або клієнтам доступ до певних директорій без розкриття облікових даних сервера, і вимагає мінімальних ресурсів, тому він комфортно працює поряд з іншими програмами.
Ключові характеристики File Browser
Багатокористувацькі права доступу
Створюйте облікові записи користувачів з деталізованим доступом до каталогів та дозволами на основі ролей, щоб кожна особа бачила та змінювала лише ті файли, які їй потрібні.
Drag-and-Drop Завантаження
Завантажуйте окремі файли, кілька файлів або цілі папки безпосередньо з браузера з відстеженням прогресу в реальному часі — клієнт FTP не потрібен.
Вбудований редактор коду
Редагуйте файли конфігурації, скрипти та текстові файли безпосередньо в браузері без переходу до окремої сесії SSH або текстового редактора.
Загальнодоступні посилання для спільного доступу
Створюйте посилання для спільного завантаження файлів або папок, дозволяючи надсилати вміст зовнішнім одержувачам без надання їм доступу до сервера.
Управління архівами
Створюйте та розпаковуйте ZIP та TAR архіви безпосередньо через веб-інтерфейс, спрощуючи пакетну передачу та резервне копіювання файлів.
Чому варто запускати File Browser у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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