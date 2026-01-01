File Browser — це легкий, веб-менеджер файлів з відкритим кодом, який перетворює будь-яку директорію на сервері на повнофункціональний інтерфейс керування файлами, доступний з будь-якого браузера. Він підтримує кількох користувачів з налаштовуваними дозволами, обмін файлами за допомогою публічних посилань, завантаження перетягуванням та вбудований редактор коду — і все це без необхідності використання SSH або FTP-клієнтів.

Самостійний хостинг File Browser на VPS зберігає файли приватними та під контролем, дозволяє безпечно надавати членам команди або клієнтам доступ до певних директорій без розкриття облікових даних сервера, і вимагає мінімальних ресурсів, тому він комфортно працює поряд з іншими програмами.