Розгорніть Speaches в один клік.
Сумісний з OpenAI сервер для перетворення мовлення на текст та тексту на мовлення, який можна розмістити самостійно та повністю запустити на власному VPS.
Виберіть тариф VPS для Speaches
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Speaches
Speaches — це сумісний з OpenAI API аудіосервер, що забезпечує найсучасніше розпізнавання мовлення та синтез мовлення з тексту на вашу власну інфраструктуру. Побудований на базі faster-whisper для транскрипції та Kokoro/Piper для синтезу голосу, він надає ті ж самі кінцеві точки, що й OpenAI Audio API — тому будь-який існуючий інструмент, SDK або інтеграція, що працює з OpenAI, буде працювати зі Speaches одразу.
Самостійне розміщення Speaches означає, що ваші аудіодані ніколи не залишають ваші сервери, відсутні похвилинні плати за транскрипцію, і ви зберігаєте повний контроль над тим, які моделі запускаються та як розподіляються ресурси. Моделі завантажуються за запитом і автоматично вивантажуються після періоду бездіяльності, зберігаючи низьке споживання пам'яті на стандартному VPS.
Ключові характеристики Speaches
OpenAI API сумісний
Реалізує специфікацію OpenAI Audio API — вставте свою самостійно розміщену URL-адресу, і наявні інтеграції OpenAI продовжать працювати без змін у коді.
Транскрипція мовлення в текст
Працює на базі faster-whisper, з підтримкою багатомовної транскрипції та потоковою передачею в реальному часі через Server-Sent Events.
Синтез мовлення з тексту
Генеруйте природно звучачу мову, використовуючи моделі Kokoro (№1 в TTS Arena) та Piper, повністю на пристрої.
Динамічне завантаження моделі
Моделі завантажуються автоматично за першим запитом і вивантажуються після настроюваного періоду бездіяльності, тому пам'ять використовується лише за потреби.
Вбудований веб-інтерфейс
Інтерфейс на базі Gradio дозволяє тестувати транскрипцію та синтез безпосередньо у вашому браузері без додаткових інструментів.
Автентифікація за ключем API
За бажанням захистіть усі кінцеві точки API єдиним ключем API, зберігаючи при цьому інтерактивну документацію загальнодоступною.
Чому варто запускати Speaches у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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