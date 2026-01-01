Speaches — це сумісний з OpenAI API аудіосервер, що забезпечує найсучасніше розпізнавання мовлення та синтез мовлення з тексту на вашу власну інфраструктуру. Побудований на базі faster-whisper для транскрипції та Kokoro/Piper для синтезу голосу, він надає ті ж самі кінцеві точки, що й OpenAI Audio API — тому будь-який існуючий інструмент, SDK або інтеграція, що працює з OpenAI, буде працювати зі Speaches одразу.

Самостійне розміщення Speaches означає, що ваші аудіодані ніколи не залишають ваші сервери, відсутні похвилинні плати за транскрипцію, і ви зберігаєте повний контроль над тим, які моделі запускаються та як розподіляються ресурси. Моделі завантажуються за запитом і автоматично вивантажуються після періоду бездіяльності, зберігаючи низьке споживання пам'яті на стандартному VPS.