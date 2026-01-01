Розгорніть eXeLearning в один клік.
Інструмент для розробки з відкритим кодом для створення інтерактивних освітніх ресурсів SCORM та HTML5.
Виберіть тариф VPS для eXeLearning
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою eXeLearning
eXeLearning є середовищем для створення контенту з ліцензією AGPL, яке використовується викладачами та розробниками навчальних матеріалів для створення інтерактивного навчального контенту без написання коду. За підтримки Міністерства освіти Іспанії та мережі регіональних адміністрацій, воно зосереджене на створенні стандартизованих ресурсів, які працюють у будь-якій Системі управління навчанням (СУН).
Самостійне розміщення eXeLearning на вашому VPS зберігає навчальні матеріали, експортовані матеріали для студентів та облікові дані авторів повністю на вашій власній інфраструктурі. Команди можуть співпрацювати в режимі реального часу, публікувати експорти в Moodle або будь-яку СУН, та уникати ліцензійних обмежень і проблем із розміщенням даних хмарних сервісів для створення контенту.
Ключові характеристики eXeLearning
Інтерактивні iDevices
Вбудовані компоненти для тестів, тематичних досліджень, мультимедіа та рефлексивних вправ перетворюють статичний контент на структуровані інтерактивні уроки.
Експорт SCORM та HTML5
Публікуйте курси як пакети SCORM, вміст IMS або автономні сайти HTML5, щоб вони працювали в будь-якій LMS або на звичайному веб-хостингу.
Співпраця в реальному часі
Кілька авторів можуть редагувати той самий проєкт одночасно завдяки вбудованій синхронізації Yjs WebSocket, що відображає робочий процес сучасних текстових редакторів.
Інтеграція Moodle
Надсилайте готові курси безпосередньо в Moodle як готові до розгортання активності, усуваючи етап ручного завантаження між створенням та публікацією.
Багатомовний інтерфейс
Вбудована підтримка англійської, іспанської, каталонської, баскської, галісійської, валенсійської та есперанто робить його придатним для регіональних та двомовних освітніх програм.
Відкрити доступні стандарти
Згенерований контент відповідає рекомендаціям щодо вебдоступності та відкритим форматам, забезпечуючи, що ресурси залишаються придатними для використання та портативними на довгі роки.
Чому варто запускати eXeLearning у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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