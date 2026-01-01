eXeLearning є середовищем для створення контенту з ліцензією AGPL, яке використовується викладачами та розробниками навчальних матеріалів для створення інтерактивного навчального контенту без написання коду. За підтримки Міністерства освіти Іспанії та мережі регіональних адміністрацій, воно зосереджене на створенні стандартизованих ресурсів, які працюють у будь-якій Системі управління навчанням (СУН).

Самостійне розміщення eXeLearning на вашому VPS зберігає навчальні матеріали, експортовані матеріали для студентів та облікові дані авторів повністю на вашій власній інфраструктурі. Команди можуть співпрацювати в режимі реального часу, публікувати експорти в Moodle або будь-яку СУН, та уникати ліцензійних обмежень і проблем із розміщенням даних хмарних сервісів для створення контенту.