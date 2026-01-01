Розгорнути DOMjudge в один клік.
Автоматизований суддя змагань з програмування з відкритим вихідним кодом, що використовується для змагань у стилі ICPC, з поданням рішень, таблицями результатів та керуванням командами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DOMjudge
DOMjudge — це зріла автоматизована система оцінювання з відкритим вихідним кодом для проведення змагань з програмування у стилі ICPC. Вона використовується для регіональних та світових фіналів ICPC, університетських курсів програмування та онлайн-змагань, надаючи вебінтерфейс для учасників, щоб надсилати рішення, а також для суддів та адміністраторів, щоб керувати задачами, мовами, командами та онлайн-таблицями результатів.
Самостійний хостинг DOMjudge на власному VPS зберігає кожну подачу, тестовий випадок та результат оцінювання на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожного учасника та без обмежень на завантаження, що накладаються хостинговим сервісом. Сервер повністю функціональний сам по собі для налаштування змагань, задач та команд, тоді як оцінювання скомпільованих мов виконується окремими ізольованими робочими процесами judgehost, які можна підключити пізніше.
Ключові характеристики DOMjudge
Суддівство ICPC-стилю
Реалізує правила, що використовуються Міжнародним студентським конкурсом з програмування ICPC, включаючи штрафний час, заморожування таблиці результатів та категорії вердиктів, такі як Неправильна відповідь, Перевищено ліміт часу та Помилка виконання.
Активні табло
Табло для публіки та журі оновлюються в реальному часі у міру надходження робіт, з налаштовуваним заморожуванням ближче до кінця конкурсу для драматичних фіналів.
Управління командою та змаганнями
Адміністративний веб-інтерфейс для керування конкурсами, командами, користувачами, афіліаціями, задачами, мовами та роз'ясненнями для кількох паралельних подій.
Ізольовані хости-судді
Окремо розгорнуті воркери judgehost компілюють та виконують подані рішення в ізольованих пісочницях на основі cgroup зі строгими обмеженнями на ЦП, пам'ять та дисковий простір.
REST API і CLP
Документований REST API плюс інтеграція зі специфікацією Contest API дозволяє підключати зовнішні табло, інструменти розв'язання та екосистему інструментів ICPC.
Багатомовна підтримка
Постачається з підтримкою перевірки для C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go та багатьох інших мов, з повною конфігурацією компіляції та запуску для кожної мови.
Чому варто запускати DOMjudge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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