Знижка до 68% на DOMjudge

Розгорнути DOMjudge в один клік.

Автоматизований суддя змагань з програмування з відкритим вихідним кодом, що використовується для змагань у стилі ICPC, з поданням рішень, таблицями результатів та керуванням командами.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути DOMjudge в один клік.

Виберіть тариф VPS для DOMjudge

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою DOMjudge

DOMjudge — це зріла автоматизована система оцінювання з відкритим вихідним кодом для проведення змагань з програмування у стилі ICPC. Вона використовується для регіональних та світових фіналів ICPC, університетських курсів програмування та онлайн-змагань, надаючи вебінтерфейс для учасників, щоб надсилати рішення, а також для суддів та адміністраторів, щоб керувати задачами, мовами, командами та онлайн-таблицями результатів.

Самостійний хостинг DOMjudge на власному VPS зберігає кожну подачу, тестовий випадок та результат оцінювання на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожного учасника та без обмежень на завантаження, що накладаються хостинговим сервісом. Сервер повністю функціональний сам по собі для налаштування змагань, задач та команд, тоді як оцінювання скомпільованих мов виконується окремими ізольованими робочими процесами judgehost, які можна підключити пізніше.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики DOMjudge

Суддівство ICPC-стилю

Реалізує правила, що використовуються Міжнародним студентським конкурсом з програмування ICPC, включаючи штрафний час, заморожування таблиці результатів та категорії вердиктів, такі як Неправильна відповідь, Перевищено ліміт часу та Помилка виконання.

Активні табло

Табло для публіки та журі оновлюються в реальному часі у міру надходження робіт, з налаштовуваним заморожуванням ближче до кінця конкурсу для драматичних фіналів.

Управління командою та змаганнями

Адміністративний веб-інтерфейс для керування конкурсами, командами, користувачами, афіліаціями, задачами, мовами та роз'ясненнями для кількох паралельних подій.

Ізольовані хости-судді

Окремо розгорнуті воркери judgehost компілюють та виконують подані рішення в ізольованих пісочницях на основі cgroup зі строгими обмеженнями на ЦП, пам'ять та дисковий простір.

REST API і CLP

Документований REST API плюс інтеграція зі специфікацією Contest API дозволяє підключати зовнішні табло, інструменти розв'язання та екосистему інструментів ICPC.

Багатомовна підтримка

Постачається з підтримкою перевірки для C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go та багатьох інших мов, з повною конфігурацією компіляції та запуску для кожної мови.

Чому варто запускати DOMjudge у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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