DOMjudge — це зріла автоматизована система оцінювання з відкритим вихідним кодом для проведення змагань з програмування у стилі ICPC. Вона використовується для регіональних та світових фіналів ICPC, університетських курсів програмування та онлайн-змагань, надаючи вебінтерфейс для учасників, щоб надсилати рішення, а також для суддів та адміністраторів, щоб керувати задачами, мовами, командами та онлайн-таблицями результатів.

Самостійний хостинг DOMjudge на власному VPS зберігає кожну подачу, тестовий випадок та результат оцінювання на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожного учасника та без обмежень на завантаження, що накладаються хостинговим сервісом. Сервер повністю функціональний сам по собі для налаштування змагань, задач та команд, тоді як оцінювання скомпільованих мов виконується окремими ізольованими робочими процесами judgehost, які можна підключити пізніше.