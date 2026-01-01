Розгорнути Bookshelf: встановлення в один клік.
Активне відродження спільноти Readarr для автоматизації управління бібліотекою електронних та аудіокниг.
Виберіть тариф VPS для Bookshelf
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bookshelf
Bookshelf — це наступник Readarr, який підтримується спільнотою, побудований на тому ж фреймворку arr, що використовують Sonarr і Radarr. Він відстежує улюблених авторів, нові релізи та автоматично завантажує й організовує книги через наявні клієнти завантаження — включно з qBittorrent, Transmission, SABnzbd та NZBGet — перш ніж помістити їх у бібліотеку Calibre або Calibre-Web з чистими метаданими.
Розміщення Bookshelf на VPS забезпечує роботу сервісу 24/7, щоб релізи були отримані в момент їх появи, без залежності від того, чи домашній комп'ютер онлайн. Постійні томи зберігають списки авторів, профілі якості та історію завантажень під час оновлень контейнерів.
Ключові характеристики Bookshelf
Автоматизоване відстеження автора
Відстежуйте повні бібліографії авторів та серії, щоб кожен новий випуск автоматично ставився в чергу на завантаження без ручного пошуку.
Підтримка багатоформатних електронних книг
Підтримує формати EPUB, MOBI, AZW3, PDF та аудіокниг, зокрема M4B, надаючи вам один інструмент для всієї цифрової бібліотеки.
Завантажити інтеграцію клієнта
Підключається до qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd та NZBGet, щоб книги потрапляли до вашої бібліотеки через будь-який клієнт, який ви вже використовуєте.
Синхронізація бібліотеки Calibre
Інтегрується безпосередньо з Calibre та Calibre-Web для автоматичного імпорту нових надходжень з послідовними метаданими та іменуванням папок.
Управління якістю профілів
Визначте бажані формати та резервні варіанти для кожного профілю, гарантуючи, що завантаження відповідають вашим стандартам якості без ручного втручання.
Чому варто запускати Bookshelf у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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