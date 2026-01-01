Bookshelf — це наступник Readarr, який підтримується спільнотою, побудований на тому ж фреймворку arr, що використовують Sonarr і Radarr. Він відстежує улюблених авторів, нові релізи та автоматично завантажує й організовує книги через наявні клієнти завантаження — включно з qBittorrent, Transmission, SABnzbd та NZBGet — перш ніж помістити їх у бібліотеку Calibre або Calibre-Web з чистими метаданими.

Розміщення Bookshelf на VPS забезпечує роботу сервісу 24/7, щоб релізи були отримані в момент їх появи, без залежності від того, чи домашній комп'ютер онлайн. Постійні томи зберігають списки авторів, профілі якості та історію завантажень під час оновлень контейнерів.