Розгортання FalkorDB: встановлення в один клік.
Високопродуктивна графова база даних, розроблена для GraphRAG, графів знань та масштабованих Cypher-запитів у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FalkorDB
FalkorDB — це рушій графової бази даних з відкритим вихідним кодом, побудований на базі Redis, розроблений для високопродуктивних графових запитів з використанням мови запитів OpenCypher. Він зберігає графові дані безпосередньо в пам'яті, забезпечуючи час обходу складних зв'язків між сутностями менш ніж за мілісекунду — що робить його ідеальним для конвеєрів GraphRAG, систем рекомендацій, виявлення шахрайства, графів ідентичності та аналізу топології мережі.
FalkorDB постачається з вбудованим браузерним інтерфейсом користувача на порту 3000, що дозволяє досліджувати графи, виконувати запити Cypher та візуалізувати зв'язки вузлів і ребер без додаткових інструментів. Самостійне розміщення на власному VPS дозволяє повністю контролювати ваші графові дані без обмежень на запити, без оплати за вузол та з прямим доступом до тонкого налаштування параметрів продуктивності.
Ключові характеристики FalkorDB
Мова запитів OpenCypher
Створюйте виразні графові запити, використовуючи OpenCypher – стандартну декларативну мову в галузі для обходу вузлів, ребер та шаблонів.
Вбудований веб-UI
Досліджуйте графи, виконуйте запити Cypher та візуалізуйте зв'язки безпосередньо в браузері без встановлення додаткових клієнтських інструментів.
Продуктивність у пам'яті
Графові дані зберігаються нативно в пам'яті, забезпечуючи час обходу менше мілісекунди навіть для глибоко пов'язаних, багатоступеневих зв'язків.
GraphRAG Готово
Оптимізовано для конвеєрів генерації з доповненням пошуком, які вимагають точного обходу графів знань з низькою затримкою під час висновку.
Сумісний з протоколом Redis
Підтримує протокол Redis, тому будь-яка клієнтська бібліотека Redis може підключатися до FalkorDB без додаткових драйверів або спеціальних SDK.
Аутентифікація пароля
Забезпечте безпечний доступ завдяки автентифікації паролем рівня Redis, зберігаючи ваші графічні дані захищеними від несанкціонованих підключень.
Чому варто запускати FalkorDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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