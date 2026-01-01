FalkorDB — це рушій графової бази даних з відкритим вихідним кодом, побудований на базі Redis, розроблений для високопродуктивних графових запитів з використанням мови запитів OpenCypher. Він зберігає графові дані безпосередньо в пам'яті, забезпечуючи час обходу складних зв'язків між сутностями менш ніж за мілісекунду — що робить його ідеальним для конвеєрів GraphRAG, систем рекомендацій, виявлення шахрайства, графів ідентичності та аналізу топології мережі.

FalkorDB постачається з вбудованим браузерним інтерфейсом користувача на порту 3000, що дозволяє досліджувати графи, виконувати запити Cypher та візуалізувати зв'язки вузлів і ребер без додаткових інструментів. Самостійне розміщення на власному VPS дозволяє повністю контролювати ваші графові дані без обмежень на запити, без оплати за вузол та з прямим доступом до тонкого налаштування параметрів продуктивності.