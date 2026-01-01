DbGate — це кросплатформний менеджер баз даних з відкритим вихідним кодом, який працює з MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra та Amazon Redshift через єдиний веб-інтерфейс. Замість перемикання між інструментами конкретних постачальників, ви підключаєтеся до кожної бази даних з одного робочого простору, запускаєте багатосторінкові SQL або NoSQL запити, редагуєте таблиці безпосередньо та порівнюєте схеми в різних середовищах.

Самостійне розміщення DbGate на власному VPS зберігає рядки підключення, збережені запити та експортовані дані повністю на вашій інфраструктурі без хмарної телеметрії або ліцензування за кожного користувача. Браузерний інтерфейс доступний з будь-якого пристрою, що робить його корисним для спеціальної перевірки даних, повсякденного адміністрування та спільного налагодження без встановлення настільного клієнта на кожну машину розробника.