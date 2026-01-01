Розгортання DbGate в один клік.
Кросплатформний менеджер баз даних з відкритим вихідним кодом, що підтримує MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis та багато інших рушіїв SQL і NoSQL.
Виберіть тариф VPS для DbGate
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DbGate
DbGate — це кросплатформний менеджер баз даних з відкритим вихідним кодом, який працює з MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra та Amazon Redshift через єдиний веб-інтерфейс. Замість перемикання між інструментами конкретних постачальників, ви підключаєтеся до кожної бази даних з одного робочого простору, запускаєте багатосторінкові SQL або NoSQL запити, редагуєте таблиці безпосередньо та порівнюєте схеми в різних середовищах.
Самостійне розміщення DbGate на власному VPS зберігає рядки підключення, збережені запити та експортовані дані повністю на вашій інфраструктурі без хмарної телеметрії або ліцензування за кожного користувача. Браузерний інтерфейс доступний з будь-якого пристрою, що робить його корисним для спеціальної перевірки даних, повсякденного адміністрування та спільного налагодження без встановлення настільного клієнта на кожну машину розробника.
Ключові характеристики DbGate
SQL і NoSQL разом
Підключайтеся до MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra та інших баз даних з єдиного робочого простору, не перемикаючись між клієнтськими програмами різних постачальників.
Багатосторінковий редактор запитів
Виконуйте запити SQL або MongoDB на кількох вкладках з автозаповненням, підсвічуванням синтаксису та постійною історією, яка зберігається після перепідключень і перезапусків.
Візуальний редактор таблиць
Переглядайте, фільтруйте, сортуйте та редагуйте рядки безпосередньо в сітці, схожій на електронну таблицю, а потім фіксуйте зміни за допомогою згенерованого SQL-дифу, перш ніж вони потраплять до бази даних.
Порівняння схем та експорт
Порівняйте схеми між двома базами даних, генеруйте SQL для міграції та експортуйте таблиці або запити до CSV, JSON, SQL-дампів чи Excel безпосередньо з браузера.
Конструктор ER-діаграм
Візуалізуйте зв'язки за допомогою інтерактивної ER-діаграми, потім експортуйте макет як SVG або PNG для документації та архітектурних оглядів.
Чому варто запускати DbGate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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