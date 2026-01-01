Встановлення Meilisearch в один клік.
Пошукова система з відкритим вихідним кодом, створена на Rust, яка забезпечує результати, стійкі до друкарських помилок, менш ніж за 50 мілісекунд.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Meilisearch
Meilisearch – це надшвидка пошукова система з відкритим вихідним кодом, написана на Rust, яка повертає релевантні результати менш ніж за 50 мс з вбудованим виправленням помилок, фасетною фільтрацією та налаштовуваним ранжуванням — все це через простий REST API. Вона працює одразу з розумними налаштуваннями за замовчуванням, що дозволяє легко додавати потужний пошук до інтернет-магазинів, сайтів документації та SaaS-застосунків.
Розміщення Meilisearch на власному VPS надає вам виділені ресурси процесора та пам'яті для стабільної продуктивності менш ніж за 50 мс під навантаженням, необмежене індексування документів за фіксованою вартістю та повний контроль над безпекою та конфігурацією без залежності від керованого пошукового сервісу.
Ключові характеристики Meilisearch
Результати до 50 мс
Рушій на базі Rust повертає результати пошуку менш ніж за 50 мілісекунд навіть серед мільйонів документів.
Вбудована стійкість до одруківок
Користувачі знаходять те, що їм потрібно, навіть з помилками — налаштування не потрібні для активації розумної корекції помилок.
Фасетна фільтрація
Потужні фільтри та фасети дозволяють користувачам уточнювати результати пошуку за категорією, ціною, тегом або будь-яким власним атрибутом.
Простий REST API
Комплексні SDK для JavaScript, Python, PHP, Go та інших роблять інтеграцію простою для будь-якого стеку.
Індексація в реальному часі
Документи доступні для пошуку відразу після додавання, без затримок на переіндексацію чи ручного оновлення індексу.
Чому варто запускати Meilisearch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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