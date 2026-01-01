Meilisearch – це надшвидка пошукова система з відкритим вихідним кодом, написана на Rust, яка повертає релевантні результати менш ніж за 50 мс з вбудованим виправленням помилок, фасетною фільтрацією та налаштовуваним ранжуванням — все це через простий REST API. Вона працює одразу з розумними налаштуваннями за замовчуванням, що дозволяє легко додавати потужний пошук до інтернет-магазинів, сайтів документації та SaaS-застосунків.

Розміщення Meilisearch на власному VPS надає вам виділені ресурси процесора та пам'яті для стабільної продуктивності менш ніж за 50 мс під навантаженням, необмежене індексування документів за фіксованою вартістю та повний контроль над безпекою та конфігурацією без залежності від керованого пошукового сервісу.