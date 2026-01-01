Розгорніть KeeWeb в один клік.
Веб-менеджер паролів з відкритим вихідним кодом, повністю сумісний з базами даних KeePass.
Виберіть тариф VPS для KeeWeb
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою KeeWeb
KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів з відкритим кодом, який повністю працює в браузері та повністю сумісний з форматом KeePass (.kdbx). Він дозволяє відкривати та керувати наявними сховищами KeePass безпосередньо з браузера без будь-яких плагінів чи нативного клієнта — ваше сховище залишається під вашим контролем на власному сховищі.
Розміщення KeeWeb на власному VPS означає, що ви можете отримати доступ до своїх паролів з будь-якого пристрою з браузером, зберігаючи при цьому саму програму приватною та незалежною від сторонніх хмарних сервісів. Файли сховища ніколи не надсилаються на жоден сервер; вони відкриваються та розшифровуються на стороні клієнта у вашому браузері.
Ключові характеристики KeeWeb
Сумісність з KeePass
Відкривайте та редагуйте будь-який файл .kdbx, створений за допомогою KeePass, KeePassXC або будь-якої іншої сумісної з KeePass програми, без конвертації.
Безпека на стороні клієнта
Усе розшифрування сховища відбувається у вашому браузері — ваш майстер-пароль і вміст сховища ніколи не залишають ваш пристрій і не торкаються сервера.
Кілька бекендів сховищ
Завантажуйте сховища з локальних файлів, Dropbox, Google Drive, OneDrive або будь-якого віддаленого сховища, сумісного з WebDAV.
Підтримка плагінів
Розширте KeeWeb за допомогою плагінів спільноти для тем, користувацьких полів, генерації OTP та додаткових інтеграцій.
Кросплатформний доступ
Доступ до ваших паролів з будь-якого пристрою із сучасним браузером — не потребує нативної інсталяції на комп'ютерах або мобільних пристроях.
Чому варто запускати KeeWeb у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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