KeeWeb — це безкоштовний менеджер паролів з відкритим кодом, який повністю працює в браузері та повністю сумісний з форматом KeePass (.kdbx). Він дозволяє відкривати та керувати наявними сховищами KeePass безпосередньо з браузера без будь-яких плагінів чи нативного клієнта — ваше сховище залишається під вашим контролем на власному сховищі.

Розміщення KeeWeb на власному VPS означає, що ви можете отримати доступ до своїх паролів з будь-якого пристрою з браузером, зберігаючи при цьому саму програму приватною та незалежною від сторонніх хмарних сервісів. Файли сховища ніколи не надсилаються на жоден сервер; вони відкриваються та розшифровуються на стороні клієнта у вашому браузері.