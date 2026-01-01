Розгорніть Onyx в один клік.
Чат зі ШІ з відкритим кодом та платформа корпоративного пошуку, що підключає кожну велику мовну модель до знань команди.
Виберіть тариф VPS для Onyx
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Onyx
Onyx — це платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка поєднує багатофункціональний інтерфейс чату з корпоративним пошуком у документах і застосунках команди. Вона працює з кожним великим постачальником великих мовних моделей — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, а також будь-якою самостійно розміщеною моделлю, доступною через Ollama або vLLM — тож ви можете вільно обирати модель, яка відповідає кожному завданню, не переписуючи свій стек.
Самостійне розміщення Onyx на вашому VPS зберігає стенограми чатів, проіндексовані документи та облікові дані конекторів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Понад сорок конекторів витягують дані з Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira та інших джерел в єдиний пошуковий індекс, тому відповіді посилаються на оригінали, замість того, щоб передавати конфіденційний контекст стороннім SaaS-сервісам.
Ключові характеристики Onyx
Підтримує кожен LLM
Використовуйте власні ключі API для OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки, включно з локальними розгортаннями Ollama та vLLM.
Понад сорок конекторів
Індексуйте Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk та багато іншого, щоб відповіді чату посилалися на реальні знання команди.
Агенти ШІ та помічники
Створюйте персоналізовані помічники з індивідуально налаштованими підказками, областями дії конекторів та інструментами, щоб кожна команда отримувала ШІ, адаптований до її робочого процесу.
Посилання та обґрунтування
Кожна відповідь посилається на вихідний документ, тому користувачі можуть перевіряти твердження та довіряти відповідям, а не гадати про галюцинації.
Дозволи за ролями
Контроль доступу на рівні документів успадковує дозволи вихідної системи, тому користувачі бачать лише те, що їм вже дозволено читати.
Приватність самостійного хостингу
Чати, вектори та вихідні документи залишаються на вашому VPS — нічого не надсилається на сервери Onyx, і ви зберігаєте повний контроль над трафіком моделі та конектора.
Чому варто запускати Onyx у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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