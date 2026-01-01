Знижка до 68% на Onyx

Розгорніть Onyx в один клік.

Чат зі ШІ з відкритим кодом та платформа корпоративного пошуку, що підключає кожну велику мовну модель до знань команди.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Onyx в один клік.

Виберіть тариф VPS для Onyx

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Onyx

Onyx — це платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка поєднує багатофункціональний інтерфейс чату з корпоративним пошуком у документах і застосунках команди. Вона працює з кожним великим постачальником великих мовних моделей — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, а також будь-якою самостійно розміщеною моделлю, доступною через Ollama або vLLM — тож ви можете вільно обирати модель, яка відповідає кожному завданню, не переписуючи свій стек.

Самостійне розміщення Onyx на вашому VPS зберігає стенограми чатів, проіндексовані документи та облікові дані конекторів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Понад сорок конекторів витягують дані з Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira та інших джерел в єдиний пошуковий індекс, тому відповіді посилаються на оригінали, замість того, щоб передавати конфіденційний контекст стороннім SaaS-сервісам.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Onyx

Підтримує кожен LLM

Використовуйте власні ключі API для OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки, включно з локальними розгортаннями Ollama та vLLM.

Понад сорок конекторів

Індексуйте Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk та багато іншого, щоб відповіді чату посилалися на реальні знання команди.

Агенти ШІ та помічники

Створюйте персоналізовані помічники з індивідуально налаштованими підказками, областями дії конекторів та інструментами, щоб кожна команда отримувала ШІ, адаптований до її робочого процесу.

Посилання та обґрунтування

Кожна відповідь посилається на вихідний документ, тому користувачі можуть перевіряти твердження та довіряти відповідям, а не гадати про галюцинації.

Дозволи за ролями

Контроль доступу на рівні документів успадковує дозволи вихідної системи, тому користувачі бачать лише те, що їм вже дозволено читати.

Приватність самостійного хостингу

Чати, вектори та вихідні документи залишаються на вашому VPS — нічого не надсилається на сервери Onyx, і ви зберігаєте повний контроль над трафіком моделі та конектора.

Чому варто запускати Onyx у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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