Onyx — це платформа ШІ з відкритим вихідним кодом, яка поєднує багатофункціональний інтерфейс чату з корпоративним пошуком у документах і застосунках команди. Вона працює з кожним великим постачальником великих мовних моделей — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, а також будь-якою самостійно розміщеною моделлю, доступною через Ollama або vLLM — тож ви можете вільно обирати модель, яка відповідає кожному завданню, не переписуючи свій стек.

Самостійне розміщення Onyx на вашому VPS зберігає стенограми чатів, проіндексовані документи та облікові дані конекторів на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Понад сорок конекторів витягують дані з Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira та інших джерел в єдиний пошуковий індекс, тому відповіді посилаються на оригінали, замість того, щоб передавати конфіденційний контекст стороннім SaaS-сервісам.