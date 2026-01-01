Розгортання Slash в один клік.
Менеджер скорочень із самостійним розміщенням, який перетворює довгі URL-адреси на запам'ятовувані s/ посилання, доступні безпосередньо з адресного рядка браузера.
Виберіть тариф VPS для Slash
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Slash
Slash — це самостійно розміщений менеджер скорочених посилань для окремих користувачів та команд, які прагнуть більш зручного способу обміну та доступу до URL-адрес. Замість закладок, розкиданих по браузерах, або важкозапам'ятовуваних посилань-перенаправлень, Slash дозволяє визначати ярлики з префіксом s/ — введіть s/docs в адресний рядок браузера (з встановленим розширенням) і одразу перейдіть до потрібного місця призначення. Ярлики можна позначати тегами, групувати в колекції, якими можна ділитися, та обмежувати доступом для вашої команди або зберігати приватними.
На відміну від розміщених скорочувачів посилань, які реєструють ваш трафік і монетизують ваші дані, самостійне розміщення Slash на VPS зберігає всю аналітику ярликів та дані про використання на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без необхідності підписки, без зовнішніх сервісів, яким потрібно довіряти, і без обмежень на кількість ярликів, які ви можете створити.
Ключові характеристики Slash
Комбінації клавіш адресного рядка браузера
Розширення браузера для Chrome та Firefox дозволяють вводити s/shortcut безпосередньо в адресному рядку, щоб перейти до будь-якої збереженої URL-адреси — без зайвих кліків чи пошуку.
Спільні колекції
Групуйте пов'язані ярлики в підібрані колекції та діліться ними з командою або публічно за допомогою одного посилання.
Аналітика посилань
Відстежуйте, як часто використовується кожен ярлик, і переглядайте джерела трафіку, щоб знати, які посилання активно використовуються, а які можна вивести з експлуатації.
Тегове упорядкування
Додайте теги до ярликів для швидкої фільтрації та пошуку у зростаючій бібліотеці внутрішніх та командних посилань.
Поширення ярликів команди
Створюйте ярлики, видимі для всіх учасників робочої області, або обмежте їх лише для себе — зберігаючи внутрішні та особисті посилання в одному місці.
Чому варто запускати Slash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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