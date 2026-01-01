Slash — це самостійно розміщений менеджер скорочених посилань для окремих користувачів та команд, які прагнуть більш зручного способу обміну та доступу до URL-адрес. Замість закладок, розкиданих по браузерах, або важкозапам'ятовуваних посилань-перенаправлень, Slash дозволяє визначати ярлики з префіксом s/ — введіть s/docs в адресний рядок браузера (з встановленим розширенням) і одразу перейдіть до потрібного місця призначення. Ярлики можна позначати тегами, групувати в колекції, якими можна ділитися, та обмежувати доступом для вашої команди або зберігати приватними.

На відміну від розміщених скорочувачів посилань, які реєструють ваш трафік і монетизують ваші дані, самостійне розміщення Slash на VPS зберігає всю аналітику ярликів та дані про використання на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без необхідності підписки, без зовнішніх сервісів, яким потрібно довіряти, і без обмежень на кількість ярликів, які ви можете створити.