Знижка до 68% на Apprise API

Розгорніть Apprise API в один клік.

Єдиний REST-шлюз сповіщень, який надсилає сповіщення до понад 120 сервісів, включно зі Slack, Discord, електронною поштою та мобільними push-сповіщеннями.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Apprise API в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apprise API

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apprise API

Apprise API – це легкий REST мікросервіс, який обгортає бібліотеку сповіщень Apprise Notification Library, надаючи будь-якому застосунку єдину кінцеву точку для доступу до понад 120 платформ сповіщень одночасно. Замість того, щоб підтримувати окремі інтеграції для Slack, Discord, PagerDuty, електронної пошти та мобільних push-сповіщень у кожному сервісі, яким ви керуєте, ви налаштовуєте призначення один раз в Apprise API і направляєте до них усі сповіщення за допомогою одного HTTP-виклику.

Самостійне розміщення Apprise API зберігає логіку маршрутизації сповіщень та будь-які конфіденційні токени вебхуків на вашій власній інфраструктурі, замість того, щоб проходити через сторонній агрегатор. Режим stateful конфігурації зберігає ваші кінцеві точки сповіщень та шаблони між перезапусками, тоді як вбудований веб-інтерфейс дозволяє тестувати та керувати призначеннями без написання коду.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apprise API

120+ Послуг сповіщень

Охоплюйте Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, електронну пошту та десятки інших сервісів через єдиний уніфікований API, усуваючи необхідність підтримувати окремі інтеграції для кожної служби.

Конфігурація зі станом

Зберігайте кінцеві точки сповіщень та шаблони постійно, щоб ви могли посилатися на них за тегом у різних додатках без повторення даних підключення в кожному запиті.

Тегування та маршрутизація

Організуйте місця призначення сповіщень у іменовані групи та надсилайте цільові сповіщення потрібній аудиторії — черговим інженерам, певному каналу команди або всім каналам одночасно — за допомогою єдиного параметра тегу.

Вбудований веб-інтерфейс

Налаштовуйте, тестуйте та керуйте кінцевими точками сповіщень через браузерний інтерфейс, щоб нерозробники могли налаштовувати нові місця призначення без безпосередньої взаємодії з REST API.

Підтримка вкладень

Надсилайте файли, зображення та фрагменти журналів разом із повідомленнями про сповіщення, щоб сповіщення були більш дієвими, додавши необхідні докази для негайної діагностики та реагування.

Чому варто запускати Apprise API у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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