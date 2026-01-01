Apprise API – це легкий REST мікросервіс, який обгортає бібліотеку сповіщень Apprise Notification Library, надаючи будь-якому застосунку єдину кінцеву точку для доступу до понад 120 платформ сповіщень одночасно. Замість того, щоб підтримувати окремі інтеграції для Slack, Discord, PagerDuty, електронної пошти та мобільних push-сповіщень у кожному сервісі, яким ви керуєте, ви налаштовуєте призначення один раз в Apprise API і направляєте до них усі сповіщення за допомогою одного HTTP-виклику.

Самостійне розміщення Apprise API зберігає логіку маршрутизації сповіщень та будь-які конфіденційні токени вебхуків на вашій власній інфраструктурі, замість того, щоб проходити через сторонній агрегатор. Режим stateful конфігурації зберігає ваші кінцеві точки сповіщень та шаблони між перезапусками, тоді як вбудований веб-інтерфейс дозволяє тестувати та керувати призначеннями без написання коду.