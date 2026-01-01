Розгорніть Apprise API в один клік.
Єдиний REST-шлюз сповіщень, який надсилає сповіщення до понад 120 сервісів, включно зі Slack, Discord, електронною поштою та мобільними push-сповіщеннями.
Виберіть тариф VPS для Apprise API
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apprise API
Apprise API – це легкий REST мікросервіс, який обгортає бібліотеку сповіщень Apprise Notification Library, надаючи будь-якому застосунку єдину кінцеву точку для доступу до понад 120 платформ сповіщень одночасно. Замість того, щоб підтримувати окремі інтеграції для Slack, Discord, PagerDuty, електронної пошти та мобільних push-сповіщень у кожному сервісі, яким ви керуєте, ви налаштовуєте призначення один раз в Apprise API і направляєте до них усі сповіщення за допомогою одного HTTP-виклику.
Самостійне розміщення Apprise API зберігає логіку маршрутизації сповіщень та будь-які конфіденційні токени вебхуків на вашій власній інфраструктурі, замість того, щоб проходити через сторонній агрегатор. Режим stateful конфігурації зберігає ваші кінцеві точки сповіщень та шаблони між перезапусками, тоді як вбудований веб-інтерфейс дозволяє тестувати та керувати призначеннями без написання коду.
Ключові характеристики Apprise API
120+ Послуг сповіщень
Охоплюйте Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, електронну пошту та десятки інших сервісів через єдиний уніфікований API, усуваючи необхідність підтримувати окремі інтеграції для кожної служби.
Конфігурація зі станом
Зберігайте кінцеві точки сповіщень та шаблони постійно, щоб ви могли посилатися на них за тегом у різних додатках без повторення даних підключення в кожному запиті.
Тегування та маршрутизація
Організуйте місця призначення сповіщень у іменовані групи та надсилайте цільові сповіщення потрібній аудиторії — черговим інженерам, певному каналу команди або всім каналам одночасно — за допомогою єдиного параметра тегу.
Вбудований веб-інтерфейс
Налаштовуйте, тестуйте та керуйте кінцевими точками сповіщень через браузерний інтерфейс, щоб нерозробники могли налаштовувати нові місця призначення без безпосередньої взаємодії з REST API.
Підтримка вкладень
Надсилайте файли, зображення та фрагменти журналів разом із повідомленнями про сповіщення, щоб сповіщення були більш дієвими, додавши необхідні докази для негайної діагностики та реагування.
Чому варто запускати Apprise API у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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