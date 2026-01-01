Unstructured – це API з відкритим кодом для обробки документів, розроблений для конвеєрів ШІ та машинного навчання. Він імпортує PDF-файли, документи Word, презентації PowerPoint, зображення, HTML та інші неструктуровані формати та витягує чисті, структуровані текстові елементи, готові для імпорту у векторні бази даних.

Самостійне розміщення Unstructured на VPS зберігає конфіденційні документи у вашій власній інфраструктурі, водночас надаючи ті ж можливості вилучення, що використовуються у виробничих системах RAG. Він інтегрується з LangChain, LlamaIndex та основними векторними базами даних, що робить його готовим шаром для імпорту документів для будь-якого ШІ-застосунку.