Розгорніть Unstructured в один клік.
API для обробки документів, який витягує структуровані дані з PDF-файлів, документів Word та зображень для конвеєрів RAG та моделей ШІ.
Виберіть тариф VPS для Unstructured
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Unstructured
Unstructured – це API з відкритим кодом для обробки документів, розроблений для конвеєрів ШІ та машинного навчання. Він імпортує PDF-файли, документи Word, презентації PowerPoint, зображення, HTML та інші неструктуровані формати та витягує чисті, структуровані текстові елементи, готові для імпорту у векторні бази даних.
Самостійне розміщення Unstructured на VPS зберігає конфіденційні документи у вашій власній інфраструктурі, водночас надаючи ті ж можливості вилучення, що використовуються у виробничих системах RAG. Він інтегрується з LangChain, LlamaIndex та основними векторними базами даних, що робить його готовим шаром для імпорту документів для будь-якого ШІ-застосунку.
Ключові характеристики Unstructured
Багатоформатне вилучення
Обробляйте PDF-файли, Word, Excel, PowerPoint, зображення, HTML та формати листів через єдину послідовну кінцеву точку API.
RAG-пайплайн готовий
Вихідні дані структуровані для прямого завантаження у векторні бази даних, такі як Weaviate, Pinecone та Chroma, для генерації з доповненням пошуку.
Інтеграція LangChain
Вбудовані завантажувачі LangChain та LlamaIndex роблять Unstructured готовим джерелом документів для будь-якого фреймворку застосунків ШІ.
Вилучення таблиць
Точно витягує таблиці з PDF-файлів та документів Word, зберігаючи структуру для подальших завдань обробки даних.
Локальна конфіденційність
Запуск на власному VPS гарантує, що конфіденційні документи ніколи не залишають вашу інфраструктуру під час вилучення.
Чому варто запускати Unstructured у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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