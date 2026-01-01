Convos — це повністю самостійно розміщуваний, завжди активний IRC-клієнт, який працює на вашому сервері та залишається підключеним до мереж IRC цілодобово. На відміну від традиційних IRC-клієнтів, які відключаються, коли ви їх закриваєте, Convos підтримує постійні з'єднання, тож ви ніколи не пропустите повідомлення — навіть коли ваші пристрої офлайн.

Отримуйте доступ до своїх IRC-розмов з будь-якого браузера без встановлення програмного забезпечення. Convos зберігає повну історію чатів, підтримує кількох користувачів і мереж, а також надає чистий сучасний інтерфейс, розроблений як для звичайних користувачів чату, так і для давніх спільнот IRC. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашими даними та доступом користувачів.