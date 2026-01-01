Встановіть Convos в один клік.
Сучасний браузерний IRC-клієнт, що забезпечує постійне підключення до чат-мереж з будь-якого пристрою.
Виберіть тариф VPS для Convos
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Convos
Convos — це повністю самостійно розміщуваний, завжди активний IRC-клієнт, який працює на вашому сервері та залишається підключеним до мереж IRC цілодобово. На відміну від традиційних IRC-клієнтів, які відключаються, коли ви їх закриваєте, Convos підтримує постійні з'єднання, тож ви ніколи не пропустите повідомлення — навіть коли ваші пристрої офлайн.
Отримуйте доступ до своїх IRC-розмов з будь-якого браузера без встановлення програмного забезпечення. Convos зберігає повну історію чатів, підтримує кількох користувачів і мереж, а також надає чистий сучасний інтерфейс, розроблений як для звичайних користувачів чату, так і для давніх спільнот IRC. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашими даними та доступом користувачів.
Ключові характеристики Convos
Безперебійні з'єднання
Convos працює на вашому VPS 24/7, залишаючись підключеним до мереж IRC, щоб повідомлення зберігалися та чекали на вас, коли ви перевірятимете їх.
Повна історія чату
Усі повідомлення зберігаються на сервері та доступні з будь-якого браузера, надаючи вам історію з можливістю пошуку у всіх каналах і розмовах.
Багатомережева підтримка
Підключайтеся до кількох мереж IRC одночасно та керуйте всіма каналами й прямими повідомленнями з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Без встановлення ПЗ
Отримуйте доступ до свого IRC-клієнта повністю через браузер — жодного настільного застосунку, плагіна чи конфігурації не потрібно на будь-якому пристрої, який ви використовуєте.
Готовий до багатокористувацького режиму
Запросіть членів команди або друзів ділитися екземпляром Convos, кожен зі своїми незалежними обліковими записами та мережевими конфігураціями.
Чому варто запускати Convos у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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