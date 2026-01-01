Prowlarr – це центральний хаб індексаторів для екосистеми автоматизації медіа arr. Замість того, щоб налаштовувати кожен трекер та Usenet-провайдер окремо в Sonarr, Radarr, Lidarr та Readarr, ви додаєте їх один раз у Prowlarr, і він автоматично синхронізує конфігурацію з кожним підключеним застосунком. Завдяки підтримці понад 500 індексаторів, вбудованому моніторингу стану та інтеграції Flaresolverr для сайтів, захищених Cloudflare, Prowlarr усуває необхідність у повторюваному обслуговуванні, що виникає при використанні медіастеку з кількома застосунками.

Запуск Prowlarr на VPS забезпечує цілодобову перевірку стану індексаторів та миттєву синхронізацію між усіма вашими медіазастосунками. Це також надає корпоративні швидкості мережі для швидких результатів пошуку та постійне сховище, що захищає ваші облікові дані приватних трекерів та користувацькі визначення індексаторів.