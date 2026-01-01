Розгорніть Prowlarr в один клік.
Централізований менеджер індексаторів для стеку arr — налаштуйте понад 500 індексаторів Torrent та Usenet один раз і автоматично синхронізуйте їх з усіма вашими медіа-додатками.
Виберіть тариф VPS для Prowlarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Prowlarr
Prowlarr – це центральний хаб індексаторів для екосистеми автоматизації медіа arr. Замість того, щоб налаштовувати кожен трекер та Usenet-провайдер окремо в Sonarr, Radarr, Lidarr та Readarr, ви додаєте їх один раз у Prowlarr, і він автоматично синхронізує конфігурацію з кожним підключеним застосунком. Завдяки підтримці понад 500 індексаторів, вбудованому моніторингу стану та інтеграції Flaresolverr для сайтів, захищених Cloudflare, Prowlarr усуває необхідність у повторюваному обслуговуванні, що виникає при використанні медіастеку з кількома застосунками.
Запуск Prowlarr на VPS забезпечує цілодобову перевірку стану індексаторів та миттєву синхронізацію між усіма вашими медіазастосунками. Це також надає корпоративні швидкості мережі для швидких результатів пошуку та постійне сховище, що захищає ваші облікові дані приватних трекерів та користувацькі визначення індексаторів.
Ключові характеристики Prowlarr
Централізоване управління індексаторів
Додайте будь-який Torrent-трекер або Usenet-індексатор один раз у Prowlarr, і він автоматично передасть конфігурацію до кожного підключеного додатку arr — дублювання налаштувань не потрібне.
Підтримується 500+ індексаторів
Попередньо налаштовані визначення охоплюють сотні публічних і приватних трекерів та провайдерів Usenet, з підтримкою Cardigann YAML для додавання власних джерел.
Моніторинг здоров'я
Prowlarr безперервно тестує індексатори та позначає збої детальними звітами про стан, щоб ви виявляли непрацюючі трекери, перш ніж вони мовчки перестануть надавати результати.
Flaresolverr Інтеграція
Вбудована підтримка Flaresolverr дозволяє Prowlarr обходити захист від ботів Cloudflare на індексаторах, які інакше були б недоступні для автоматизованих інструментів.
Пошук і Статистика
Виконуйте ручний пошук по всіх індексаторах одночасно та переглядайте кількість запитів для кожного індексатора, швидкість захоплення та історію продуктивності з однієї інформаційної панелі.
Чому варто запускати Prowlarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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