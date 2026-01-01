Gerrit — це веб-орієнтована система перегляду коду з відкритим вихідним кодом, побудована на базі Git. Кожна зміна подається як набір патчів — версіонована одиниця перегляду — яку члени команди оцінюють за допомогою вбудованих коментарів, голосування за схвалення та настроюваних правил подання, перш ніж її можна буде об'єднати. Спочатку створений у Google і використовуваний Android, Chromium та Qt, Gerrit привносить дисципліну структурованого перегляду в будь-яку інженерну команду.

Самостійне розміщення Gerrit на власному VPS дає вам повний контроль над репозиторіями, правами доступу та робочими процесами перегляду коду. Завдяки початковому налаштуванню, де перший користувач стає адміністратором, детальним правилам доступу для кожного проєкту та екосистемі плагінів із понад 100 розширеннями, він створений для команд, яким потрібні журнали аудиту та суворі шлюзи якості коду без залежності від сторонніх платформ.