Розгортання Gerrit в один клік.
Платформа для перевірки коду корпоративного рівня, якій довіряють Android, Chromium та великі проєкти з відкритим вихідним кодом по всьому світу.
Виберіть тариф VPS для Gerrit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gerrit
Gerrit — це веб-орієнтована система перегляду коду з відкритим вихідним кодом, побудована на базі Git. Кожна зміна подається як набір патчів — версіонована одиниця перегляду — яку члени команди оцінюють за допомогою вбудованих коментарів, голосування за схвалення та настроюваних правил подання, перш ніж її можна буде об'єднати. Спочатку створений у Google і використовуваний Android, Chromium та Qt, Gerrit привносить дисципліну структурованого перегляду в будь-яку інженерну команду.
Самостійне розміщення Gerrit на власному VPS дає вам повний контроль над репозиторіями, правами доступу та робочими процесами перегляду коду. Завдяки початковому налаштуванню, де перший користувач стає адміністратором, детальним правилам доступу для кожного проєкту та екосистемі плагінів із понад 100 розширеннями, він створений для команд, яким потрібні журнали аудиту та суворі шлюзи якості коду без залежності від сторонніх платформ.
Ключові характеристики Gerrit
Патчевий робочий процес перегляду
Кожна зміна коду подається як версіонований набір патчів, надаючи рецензентам чітке уявлення про кожну ітерацію та повну історію змін.
Деталізовані дозволи
Визначте правила доступу на рівні проєкту, гілки та дії для окремих осіб та груп, включно з правами на примусове надсилання та надсилання змін.
Вбудоване коментування коду
Залишайте коментарі до конкретних рядків коду та відповідайте в рядку, прив'язуючи обговорення рецензій безпосередньо до коду, на який вони посилаються.
Інтеграція CI/CD
Запускайте Jenkins, Zuul або будь-яку систему CI автоматично при появі нових наборів патчів через вебхуки та вбудований API потоку подій.
Екосистема плагінів
Розширте Gerrit за допомогою понад 100 плагінів спільноти для автентифікації LDAP, метрик, сповіщень та спеціальних робочих процесів перевірки.
Управління кількома репозиторіями
Керуйте та переглядайте зміни у кількох git-репозиторіях з одного екземпляра з уніфікованим контролем доступу та журналами аудиту.
Чому варто запускати Gerrit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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