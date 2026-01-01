Знижка до 68% на Gerrit

Розгортання Gerrit в один клік.

Платформа для перевірки коду корпоративного рівня, якій довіряють Android, Chromium та великі проєкти з відкритим вихідним кодом по всьому світу.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Gerrit в один клік.

Виберіть тариф VPS для Gerrit

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Gerrit

Gerrit — це веб-орієнтована система перегляду коду з відкритим вихідним кодом, побудована на базі Git. Кожна зміна подається як набір патчів — версіонована одиниця перегляду — яку члени команди оцінюють за допомогою вбудованих коментарів, голосування за схвалення та настроюваних правил подання, перш ніж її можна буде об'єднати. Спочатку створений у Google і використовуваний Android, Chromium та Qt, Gerrit привносить дисципліну структурованого перегляду в будь-яку інженерну команду.

Самостійне розміщення Gerrit на власному VPS дає вам повний контроль над репозиторіями, правами доступу та робочими процесами перегляду коду. Завдяки початковому налаштуванню, де перший користувач стає адміністратором, детальним правилам доступу для кожного проєкту та екосистемі плагінів із понад 100 розширеннями, він створений для команд, яким потрібні журнали аудиту та суворі шлюзи якості коду без залежності від сторонніх платформ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Gerrit

Патчевий робочий процес перегляду

Кожна зміна коду подається як версіонований набір патчів, надаючи рецензентам чітке уявлення про кожну ітерацію та повну історію змін.

Деталізовані дозволи

Визначте правила доступу на рівні проєкту, гілки та дії для окремих осіб та груп, включно з правами на примусове надсилання та надсилання змін.

Вбудоване коментування коду

Залишайте коментарі до конкретних рядків коду та відповідайте в рядку, прив'язуючи обговорення рецензій безпосередньо до коду, на який вони посилаються.

Інтеграція CI/CD

Запускайте Jenkins, Zuul або будь-яку систему CI автоматично при появі нових наборів патчів через вебхуки та вбудований API потоку подій.

Екосистема плагінів

Розширте Gerrit за допомогою понад 100 плагінів спільноти для автентифікації LDAP, метрик, сповіщень та спеціальних робочих процесів перевірки.

Управління кількома репозиторіями

Керуйте та переглядайте зміни у кількох git-репозиторіях з одного екземпляра з уніфікованим контролем доступу та журналами аудиту.

Чому варто запускати Gerrit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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