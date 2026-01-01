Розгортайте Multica в один клік.
Платформа керованих агентів з відкритим вихідним кодом, яка перетворює ШІ-агентів для кодування на колег, яким можна доручати роботу.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Multica
Multica — це платформа керованих агентів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє ставитися до агентів ШІ для кодування як до членів команди, а не як до одноразових чат-сесій. Призначайте завдання конкретним агентам, спостерігайте за їхнім прогресом у реальному часі та створюйте бібліотеку навичок багаторазового використання, яка накопичується з часом, коли ваша команда працює разом. Вона підтримує будь-який CLI агента, встановлений локально — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini та інші — через легкий демон, який підключає ваші машини до центрального сервера.
Самостійне розміщення Multica на вашому VPS зберігає кожне завдання, зміну коду та облікові дані інтеграції всередині вашої власної інфраструктури без плати за місце та без телеметрії агентів від сторонніх розробників. PostgreSQL з pgvector поставляється попередньо налаштованим, тому платформа готова до використання з першого запуску.
Ключові характеристики Multica
Багатоагентна підтримка
Підключайте Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini та інші CLI агентів кодування через єдину панель керування.
Локальний демон виконання
Легкий демон працює на ваших власних машинах, щоб агенти працювали з реальним робочим простором та обліковими даними, які ви вже маєте.
Призначення завдань і відстеження
Розподіляйте роботу між конкретними агентами та відстежуйте прогрес, результати й рішення в реальному часі без опитування чатів.
Бібліотека навичок багаторазового використання
Зафіксуйте навички агента один раз і повторно застосовуйте їх у різних робочих просторах та для колег, щоб можливості накопичувалися з часом.
Автоматизація вебхуків
Запускайте робочі процеси агента з GitHub, Lark або будь-якого зовнішнього сервісу за допомогою вбудованих обробників вебхуків Autopilot.
Власність даних на самостійному хостингу
Усі завдання, зміни коду та облікові дані для інтеграції залишаються на вашому VPS без телеметрії та без оплати за місце.
Чому варто запускати Multica у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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