Multica — це платформа керованих агентів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє ставитися до агентів ШІ для кодування як до членів команди, а не як до одноразових чат-сесій. Призначайте завдання конкретним агентам, спостерігайте за їхнім прогресом у реальному часі та створюйте бібліотеку навичок багаторазового використання, яка накопичується з часом, коли ваша команда працює разом. Вона підтримує будь-який CLI агента, встановлений локально — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini та інші — через легкий демон, який підключає ваші машини до центрального сервера.

Самостійне розміщення Multica на вашому VPS зберігає кожне завдання, зміну коду та облікові дані інтеграції всередині вашої власної інфраструктури без плати за місце та без телеметрії агентів від сторонніх розробників. PostgreSQL з pgvector поставляється попередньо налаштованим, тому платформа готова до використання з першого запуску.