Spliit — це самостійно розміщена альтернатива Splitwise, яка дозволяє групам друзів, співмешканців або мандрівників відстежувати спільні витрати та розраховувати, хто кому скільки винен. Створіть групу, додавайте витрати в міру їх виникнення, і Spliit автоматично розрахує баланси — учасникам не потрібен обліковий запис, просто поділіться посиланням.

Самостійне розміщення Spliit означає, що фінансові дані — хто, скільки, з ким і на що витратив — ніколи не потрапляють на сторонній сервер і не використовуються для реклами. Немає підписок, жодних заблокованих преміум-функцій і жодних проблем з перенесенням даних: ваш екземпляр, ваші дані, ваш контроль.