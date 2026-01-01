Розгорніть Spliit в один клік.
Безкоштовний додаток з відкритим вихідним кодом для розподілу витрат для груп — відстежуйте спільні витрати та розраховуйтесь без підписок.
Виберіть тариф VPS для Spliit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Spliit
Spliit — це самостійно розміщена альтернатива Splitwise, яка дозволяє групам друзів, співмешканців або мандрівників відстежувати спільні витрати та розраховувати, хто кому скільки винен. Створіть групу, додавайте витрати в міру їх виникнення, і Spliit автоматично розрахує баланси — учасникам не потрібен обліковий запис, просто поділіться посиланням.
Самостійне розміщення Spliit означає, що фінансові дані — хто, скільки, з ким і на що витратив — ніколи не потрапляють на сторонній сервер і не використовуються для реклами. Немає підписок, жодних заблокованих преміум-функцій і жодних проблем з перенесенням даних: ваш екземпляр, ваші дані, ваш контроль.
Ключові характеристики Spliit
Обліковий запис не потрібен
Поділіться посиланням на групу, і будь-хто зможе одразу додавати або переглядати витрати — учасникам не потрібна реєстрація чи підтвердження електронної пошти.
Автоматичний розрахунок балансу
Spliit обчислює, хто кому винен після кожної витрати, мінімізуючи кількість транзакцій, необхідних для розрахунку між учасниками групи.
Сканування квитанцій
Сфотографуйте чек, і Spliit автоматично витягне суму, прискорюючи введення витрат без ручного набору.
Нерівномірний розподіл витрат
Розділіть витрати за точними сумами, відсотками або частками — не просто порівну — для ситуацій, коли одна людина використовує більше, ніж інші.
Категорії витрат та пошук
Позначайте витрати за категоріями та фільтруйте історію, щоб швидко знайти будь-яку транзакцію у довгострокових групах.
Чому варто запускати Spliit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.