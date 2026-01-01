Розгорнути Tiny Tiny RSS в один клік.
Самостійний, багатокористувацький агрегатор новин RSS та Atom для читання та організації стрічок з будь-якого браузера.
Виберіть тариф VPS для Tiny Tiny RSS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS — це самостійно розміщуваний агрегатор RSS- та Atom-стрічок з відкритим вихідним кодом, що дозволяє вам відстежувати вебсайти, блоги та джерела новин з єдиного, приватного веб-інтерфейсу. Він безперервно отримує оновлення у фоновому режимі, щоб ваші стрічки завжди були актуальними, і надає гнучкий інтерфейс з гарячими клавішами, повнотекстовим пошуком, мітками, фільтрами та імпортом/експортом OPML.
Підтримується кілька облікових записів користувачів, кожен з яких має незалежні підписки на стрічки та налаштування. Вбудований API дозволяє мобільним клієнтам, таким як FeedMe та Fluent Reader, підключатися та синхронізувати прогрес читання. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає вашу історію читання та підписки приватними — жоден сторонній сервіс не бачить, що ви читаєте.
Ключові характеристики Tiny Tiny RSS
Безперервне отримання стрічки
Завантажує оновлення з усіх підписаних стрічок у фоновому режимі, щоб статті були готові до читання, щойно ви відкриєте застосунок.
Підтримка кількох користувачів
Створіть кілька незалежних облікових записів, кожен з власними підписками на стрічки, мітками, фільтрами та налаштуваннями читання.
API мобільного клієнта
Вбудований API дозволяє популярним мобільним клієнтам, таким як FeedMe, Fluent Reader та Reeder, підключатися та синхронізувати ваш прогрес читання на різних пристроях.
Фільтри та Мітки
Автоматично позначайте, додавайте до вибраного або приховуйте статті на основі правил, які ви визначаєте — зосередьте свій список для читання на тому, що дійсно важливо.
Імпорт та експорт OPML
Імпортуйте наявні підписки з будь-якого іншого RSS-рідера через OPML та експортуйте їх так само легко, коли вам потрібно мігрувати.
Чому варто запускати Tiny Tiny RSS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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