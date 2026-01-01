Tiny Tiny RSS — це самостійно розміщуваний агрегатор RSS- та Atom-стрічок з відкритим вихідним кодом, що дозволяє вам відстежувати вебсайти, блоги та джерела новин з єдиного, приватного веб-інтерфейсу. Він безперервно отримує оновлення у фоновому режимі, щоб ваші стрічки завжди були актуальними, і надає гнучкий інтерфейс з гарячими клавішами, повнотекстовим пошуком, мітками, фільтрами та імпортом/експортом OPML.

Підтримується кілька облікових записів користувачів, кожен з яких має незалежні підписки на стрічки та налаштування. Вбудований API дозволяє мобільним клієнтам, таким як FeedMe та Fluent Reader, підключатися та синхронізувати прогрес читання. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає вашу історію читання та підписки приватними — жоден сторонній сервіс не бачить, що ви читаєте.