Розгорніть changedetection.io: встановлення в один клік.
Самохостинговий інструмент моніторингу змін вебсайту, що сповіщає вас, коли оновлюється вміст, ціни або елементи сторінки.
Виберіть тариф VPS для changedetection.io
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою changedetection.io
changedetection.io — це платформа для моніторингу вебсайтів із самостійним розміщенням, яка виявляє та повідомляє вас про зміни на будь-якій вебсторінці — від оновлень контенту та коливань цін до поповнення запасів та регуляторних змін. Вона виходить за рамки простих перевірок доступності, дозволяючи вам націлюватися на конкретні елементи сторінки за допомогою CSS-селекторів, XPath, JSONPath або візуального вибору, а також використовує інтегрований браузер Playwright Chrome для моніторингу сторінок, що рендеряться за допомогою JavaScript, та сайтів, які вимагають входу.
Самостійне розміщення зберігає ваші цілі моніторингу, конкурентну розвідку та дані сповіщень повністю приватними, без жодних комісій за сторінку чи за перевірку, незалежно від того, скільки сайтів або як часто ви їх моніторите.
Ключові характеристики changedetection.io
Підтримка сторінок JavaScript
Інтегрований браузер Playwright відображає динамічні односторінкові додатки та обробляє потоки входу, до яких не можуть дістатися базові інструменти HTTP-моніторингу.
Точне націлювання елементів
Селектори CSS, XPath, JSONPath та візуальний вибір дозволяють відстежувати саме той вміст, який має значення, а не всю сторінку.
Сповіщення про ціну та поповнення запасів
Встановіть цінові пороги та ключові тригери, щоб отримувати сповіщення лише тоді, коли ціна продукту опускається нижче цільової ціни або він знову з'являється в наявності.
70+ Каналів сповіщень
Надсилайте сповіщення в Discord, Slack, Telegram, на електронну пошту, вебхуки та десятки інших сервісів через бібліотеку Apprise без додаткової конфігурації.
Історія змін з переглядом відмінностей
Кожна виявлена зміна зберігається та візуально виділяється, щоб ви могли точно переглянути, що змінилося і коли, без повторного відвідування оригінальної сторінки.
Чому варто запускати changedetection.io у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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