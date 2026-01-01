changedetection.io — це платформа для моніторингу вебсайтів із самостійним розміщенням, яка виявляє та повідомляє вас про зміни на будь-якій вебсторінці — від оновлень контенту та коливань цін до поповнення запасів та регуляторних змін. Вона виходить за рамки простих перевірок доступності, дозволяючи вам націлюватися на конкретні елементи сторінки за допомогою CSS-селекторів, XPath, JSONPath або візуального вибору, а також використовує інтегрований браузер Playwright Chrome для моніторингу сторінок, що рендеряться за допомогою JavaScript, та сайтів, які вимагають входу.

Самостійне розміщення зберігає ваші цілі моніторингу, конкурентну розвідку та дані сповіщень повністю приватними, без жодних комісій за сторінку чи за перевірку, незалежно від того, скільки сайтів або як часто ви їх моніторите.