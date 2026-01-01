Розгортайте CVAT в один клік.
Веб-інструмент з відкритим кодом для масштабного анотування зображень та відео для команд комп'ютерного зору.
Виберіть тариф VPS для CVAT
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CVAT
CVAT (Інструмент анотування комп'ютерного зору) — це браузерна платформа для анотування, створена спеціально для розмітки зображень, відео та 3D-хмар точок, що використовуються для навчання моделей комп'ютерного зору. На відміну від універсальних програм для розмітки, кожна функція налаштована під робочий процес ML-інженерів: інтерполяція ключових кадрів для відео, напівавтоматична сегментація, попереднє розмічування за допомогою моделі та конвеєри перевірки/контролю якості для розподілених команд анотаторів.
Самостійне розміщення CVAT на власному VPS зберігає навчальні набори даних, необроблені зображення та метадані проекту всередині вашої інфраструктури, замість завантаження конфіденційних даних до стороннього SaaS. Спочатку розроблений Intel, а тепер підтримуваний CVAT.ai, він забезпечує роботу конвеєрів розмітки в тисячах команд комп'ютерного зору по всьому світу.
Ключові характеристики CVAT
Маркування зображень та відео
Обмежувальні рамки, полігони, полілінії, ключові точки, кубоїди та семантичні маски як на нерухомих зображеннях, так і на відеопослідовностях з інтерполяцією ключових кадрів.
Анотування за допомогою ШІ
Інтерактивна сегментація, модельне попереднє маркування та підтримка трекерів зменшують кількість ручних кліків, запускаючи вбудовані моделі виявлення та моделі в стилі SAM.
Робочі процеси команди
Ієрархія проєктів, завдань та робіт з ролями анотаторів, рецензентів та менеджерів, а також звітами контролю якості для розподілених команд маркування.
Відкриті формати наборів даних
Імпортуйте та експортуйте COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images та десяток інших форматів наборів даних готовими до використання.
Якість та консенсус
Вбудовані звіти про якість, порівняння з еталонними даними та завдання консенсусу виявляють дрейф анотацій до того, як неякісні мітки потраплять до навчання моделі.
REST API і SDK
Повний REST API та офіційний Python SDK плюс CLI дозволяють інтегрувати CVAT в існуючі MLOps конвеєри та автоматизувати операції з наборами даних.
Чому варто запускати CVAT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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