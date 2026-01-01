CVAT (Інструмент анотування комп'ютерного зору) — це браузерна платформа для анотування, створена спеціально для розмітки зображень, відео та 3D-хмар точок, що використовуються для навчання моделей комп'ютерного зору. На відміну від універсальних програм для розмітки, кожна функція налаштована під робочий процес ML-інженерів: інтерполяція ключових кадрів для відео, напівавтоматична сегментація, попереднє розмічування за допомогою моделі та конвеєри перевірки/контролю якості для розподілених команд анотаторів.

Самостійне розміщення CVAT на власному VPS зберігає навчальні набори даних, необроблені зображення та метадані проекту всередині вашої інфраструктури, замість завантаження конфіденційних даних до стороннього SaaS. Спочатку розроблений Intel, а тепер підтримуваний CVAT.ai, він забезпечує роботу конвеєрів розмітки в тисячах команд комп'ютерного зору по всьому світу.