Знижка до 68% на Mobilizon

Встановлення Mobilizon в один клік.

Федеративний організатор подій з відкритим вихідним кодом для спільнот та рухів, яким потрібні зустрічі без спостереження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Mobilizon в один клік.

Виберіть тариф VPS для Mobilizon

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Mobilizon

Mobilizon — це безкоштовна, федеративна платформа для організації подій, створена Framasoft, а тепер керована некомерційною організацією Kaihuri. Вона замінює Facebook Events і Meetup мережею незалежних інстансів, які взаємопов'язані через протокол ActivityPub, надаючи організаторам, активістам і спільнотам місце для публікації подій і груп, не піддаючи учасників відстеженню реклами, збору даних або алгоритмічним стрічкам.

Самостійне розміщення Mobilizon на власному VPS означає, що ви контролюєте, хто приєднується до вашого інстансу, які правила модерації застосовуються та як довго зберігаються дані подій. Ваша спільнота зберігає свій календар і список учасників, навіть якщо окремий інстанс — або ціла комерційна платформа — зникне, оскільки федерація робить мережу стійкою за задумом.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Mobilizon

Федерація ActivityPub

Підключайтеся до Mastodon, PeerTube та будь-якого іншого екземпляра Mobilizon, щоб учасники стежили за подіями та групами по всьому федіверсу з одного облікового запису.

Групи та обговорення

Керуйте постійними групами зі спільними публікаціями, ресурсами та гілками обговорень, щоб організація тривала між подіями, а не лише в день їх проведення.

Конфіденційність за замовчуванням

Жодних сторонніх трекерів, жодної реклами та не потрібна електронна пошта для публічних подій — учасники можуть анонімно підтвердити свою присутність або за допомогою федеративної ідентифікації.

Профілі кількох ідентичностей

Зберігайте окремі ідентичності для активізму, роботи та хобі під одним обліковим записом, щоб особисте життя залишалося відокремленим від публічної діяльності.

Карти та геолокація

Пошук місць проведення та карти подій на базі OpenStreetMap допомагають місцевим громадам знаходити найближчі заходи без надсилання даних комерційним постачальникам карт.

Самостійний хостинг модерації

Встановлюйте загальносистемні правила, схвалюйте нові облікові записи та блокуйте ворожі сервери — кожне рішення щодо модерації залишається на вашому VPS, а не на центральній платформі.

Чому варто запускати Mobilizon у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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