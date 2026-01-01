Mobilizon — це безкоштовна, федеративна платформа для організації подій, створена Framasoft, а тепер керована некомерційною організацією Kaihuri. Вона замінює Facebook Events і Meetup мережею незалежних інстансів, які взаємопов'язані через протокол ActivityPub, надаючи організаторам, активістам і спільнотам місце для публікації подій і груп, не піддаючи учасників відстеженню реклами, збору даних або алгоритмічним стрічкам.

Самостійне розміщення Mobilizon на власному VPS означає, що ви контролюєте, хто приєднується до вашого інстансу, які правила модерації застосовуються та як довго зберігаються дані подій. Ваша спільнота зберігає свій календар і список учасників, навіть якщо окремий інстанс — або ціла комерційна платформа — зникне, оскільки федерація робить мережу стійкою за задумом.