Встановлення Mobilizon в один клік.
Федеративний організатор подій з відкритим вихідним кодом для спільнот та рухів, яким потрібні зустрічі без спостереження.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mobilizon
Mobilizon — це безкоштовна, федеративна платформа для організації подій, створена Framasoft, а тепер керована некомерційною організацією Kaihuri. Вона замінює Facebook Events і Meetup мережею незалежних інстансів, які взаємопов'язані через протокол ActivityPub, надаючи організаторам, активістам і спільнотам місце для публікації подій і груп, не піддаючи учасників відстеженню реклами, збору даних або алгоритмічним стрічкам.
Самостійне розміщення Mobilizon на власному VPS означає, що ви контролюєте, хто приєднується до вашого інстансу, які правила модерації застосовуються та як довго зберігаються дані подій. Ваша спільнота зберігає свій календар і список учасників, навіть якщо окремий інстанс — або ціла комерційна платформа — зникне, оскільки федерація робить мережу стійкою за задумом.
Ключові характеристики Mobilizon
Федерація ActivityPub
Підключайтеся до Mastodon, PeerTube та будь-якого іншого екземпляра Mobilizon, щоб учасники стежили за подіями та групами по всьому федіверсу з одного облікового запису.
Групи та обговорення
Керуйте постійними групами зі спільними публікаціями, ресурсами та гілками обговорень, щоб організація тривала між подіями, а не лише в день їх проведення.
Конфіденційність за замовчуванням
Жодних сторонніх трекерів, жодної реклами та не потрібна електронна пошта для публічних подій — учасники можуть анонімно підтвердити свою присутність або за допомогою федеративної ідентифікації.
Профілі кількох ідентичностей
Зберігайте окремі ідентичності для активізму, роботи та хобі під одним обліковим записом, щоб особисте життя залишалося відокремленим від публічної діяльності.
Карти та геолокація
Пошук місць проведення та карти подій на базі OpenStreetMap допомагають місцевим громадам знаходити найближчі заходи без надсилання даних комерційним постачальникам карт.
Самостійний хостинг модерації
Встановлюйте загальносистемні правила, схвалюйте нові облікові записи та блокуйте ворожі сервери — кожне рішення щодо модерації залишається на вашому VPS, а не на центральній платформі.
Чому варто запускати Mobilizon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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