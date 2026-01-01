NocoBase – це open-source no-code/low-code платформа з акцентом на масштабованість, яка поєднує візуальний інтерфейс із плагінною архітектурою, щоб як citizen-розробники, так і інженери могли ефективно співпрацювати. Її система моделювання даних, drag-and-drop конструктор інтерфейсу та інструменти автоматизації робочих процесів охоплюють усе: від простих CRUD-застосунків до складних багатокористувацьких бізнес-застосунків.

Самостійне розміщення NocoBase на вашому VPS скасовує плату за користувача, зберігає конфіденційні бізнес-дані на вашій власній інфраструктурі та надає командам розробників свободу встановлювати власні плагіни та інтегруватися з внутрішніми системами без будь-яких обмежень від постачальника.