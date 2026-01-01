Розгорнути NocoBase за допомогою одноклікового встановлення.
Розширювана open-source no-code платформа для створення внутрішніх інструментів і бізнес-застосунків з плагінною архітектурою.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NocoBase
NocoBase – це open-source no-code/low-code платформа з акцентом на масштабованість, яка поєднує візуальний інтерфейс із плагінною архітектурою, щоб як citizen-розробники, так і інженери могли ефективно співпрацювати. Її система моделювання даних, drag-and-drop конструктор інтерфейсу та інструменти автоматизації робочих процесів охоплюють усе: від простих CRUD-застосунків до складних багатокористувацьких бізнес-застосунків.
Самостійне розміщення NocoBase на вашому VPS скасовує плату за користувача, зберігає конфіденційні бізнес-дані на вашій власній інфраструктурі та надає командам розробників свободу встановлювати власні плагіни та інтегруватися з внутрішніми системами без будь-яких обмежень від постачальника.
Ключові характеристики NocoBase
Візуальне моделювання даних
Визначайте таблиці, поля та складні зв'язки за допомогою візуального інтерфейсу, з підтримкою всіх поширених типів полів, включно з вкладеннями, формулами та пошуками.
Drag-and-Drop конструктор інтерфейсу користувача
Розробляйте адаптивні інтерфейси додатків, розміщуючи блоки та компоненти на полотні, без необхідності писати фронтенд-код для стандартних макетів.
Плагінна архітектура
Розширюйте платформу за допомогою плагінів спільноти або власних плагінів для нових типів полів, дій та інтеграцій без зміни основного застосунку.
Автоматизація робочих процесів
Побудуйте умовні бізнес-процеси та потоки затвердження візуально, запускаючи дії при зміні даних, не пишучи бекенд-логіку з нуля.
Права доступу на основі ролей
Керуйте доступом до даних та елементів інтерфейсу на рівні ролей, підтримуючи багатокористувацьку архітектуру та ізоляцію на рівні відділів в межах однієї інсталяції.
Автоматично згенеровані API
Кожна модель даних автоматично надає доступ до кінцевих точок REST API, що дозволяє інтегруватися із зовнішніми системами та власними інтерфейсами без додаткової розробки.
Чому варто запускати NocoBase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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