SolidInvoice — це програма для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом, створена на фреймворку Symfony, розроблена для фрілансерів, консультантів та малого бізнесу, яким потрібен чистий, сфокусований інструмент для виставлення рахунків без щомісячної плати за SaaS. Вона охоплює повний робочий процес від комерційної пропозиції до отримання оплати: керування клієнтами та контактами, надсилання комерційних пропозицій, які перетворюються на рахунки, відстеження платежів та налаштування податків і валют відповідно до вашої юрисдикції.

Самостійне розміщення SolidInvoice на власному VPS зберігає записи клієнтів, історію рахунків та платіжні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без ціноутворення за користувача, без комісій за рахунок та без доступу третіх сторін до конфіденційної фінансової інформації. Майстер першого запуску проведе вас через налаштування бази даних та створення початкового облікового запису адміністратора, а вбудований сервіс MySQL зберігає всі транзакційні дані за HTTPS, керованим Traefik, з моменту першого розгортання.