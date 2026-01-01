Знижка до 68% на SolidInvoice

Встановіть SolidInvoice в один клік.

Застосунок для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом на базі Symfony для фрилансерів та малого бізнесу, для керування клієнтами, пропозиціями та платежами.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть SolidInvoice в один клік.

Виберіть тариф VPS для SolidInvoice

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SolidInvoice

SolidInvoice — це програма для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом, створена на фреймворку Symfony, розроблена для фрілансерів, консультантів та малого бізнесу, яким потрібен чистий, сфокусований інструмент для виставлення рахунків без щомісячної плати за SaaS. Вона охоплює повний робочий процес від комерційної пропозиції до отримання оплати: керування клієнтами та контактами, надсилання комерційних пропозицій, які перетворюються на рахунки, відстеження платежів та налаштування податків і валют відповідно до вашої юрисдикції.

Самостійне розміщення SolidInvoice на власному VPS зберігає записи клієнтів, історію рахунків та платіжні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без ціноутворення за користувача, без комісій за рахунок та без доступу третіх сторін до конфіденційної фінансової інформації. Майстер першого запуску проведе вас через налаштування бази даних та створення початкового облікового запису адміністратора, а вбудований сервіс MySQL зберігає всі транзакційні дані за HTTPS, керованим Traefik, з моменту першого розгортання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SolidInvoice

Цінові пропозиції та рахунки-фактури

Виставляйте професійні комерційні пропозиції, які одним кліком перетворюються на рахунки-фактури, усуваючи дублювання введення даних у робочому процесі від продажу до виставлення рахунків.

Управління клієнтами

Ведіть облік клієнтів, контактів та кредитних балансів у центральному каталозі з історією рахунків для кожного клієнта та неоплаченими залишками.

Повторювані рахунки

Плануйте регулярні рахунки-фактури для клієнтів на абонентському обслуговуванні та виставлення рахунків за підпискою, з автоматичним генеруванням за визначеним вами циклом.

Відстеження оплати

Обліковуйте часткові та повні платежі за інвойсами, з вбудованою підтримкою платіжних шлюзів, що підключаються, таких як Stripe і PayPal.

Багатовалютність і податки

Виставляйте рахунки міжнародним клієнтам у їхній місцевій валюті та налаштовуйте кілька податкових ставок для обробки ПДВ, податку на товари та послуги, а також регіональних податкових структур.

На основі Symfony

Працює на базі зрілого PHP-фреймворку Symfony, що забезпечує стабільну, розширювану основу з довгостроковою історією підтримки.

Чому варто запускати SolidInvoice у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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