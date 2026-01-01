Встановіть SolidInvoice в один клік.
Застосунок для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом на базі Symfony для фрилансерів та малого бізнесу, для керування клієнтами, пропозиціями та платежами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SolidInvoice
SolidInvoice — це програма для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом, створена на фреймворку Symfony, розроблена для фрілансерів, консультантів та малого бізнесу, яким потрібен чистий, сфокусований інструмент для виставлення рахунків без щомісячної плати за SaaS. Вона охоплює повний робочий процес від комерційної пропозиції до отримання оплати: керування клієнтами та контактами, надсилання комерційних пропозицій, які перетворюються на рахунки, відстеження платежів та налаштування податків і валют відповідно до вашої юрисдикції.
Самостійне розміщення SolidInvoice на власному VPS зберігає записи клієнтів, історію рахунків та платіжні дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без ціноутворення за користувача, без комісій за рахунок та без доступу третіх сторін до конфіденційної фінансової інформації. Майстер першого запуску проведе вас через налаштування бази даних та створення початкового облікового запису адміністратора, а вбудований сервіс MySQL зберігає всі транзакційні дані за HTTPS, керованим Traefik, з моменту першого розгортання.
Ключові характеристики SolidInvoice
Цінові пропозиції та рахунки-фактури
Виставляйте професійні комерційні пропозиції, які одним кліком перетворюються на рахунки-фактури, усуваючи дублювання введення даних у робочому процесі від продажу до виставлення рахунків.
Управління клієнтами
Ведіть облік клієнтів, контактів та кредитних балансів у центральному каталозі з історією рахунків для кожного клієнта та неоплаченими залишками.
Повторювані рахунки
Плануйте регулярні рахунки-фактури для клієнтів на абонентському обслуговуванні та виставлення рахунків за підпискою, з автоматичним генеруванням за визначеним вами циклом.
Відстеження оплати
Обліковуйте часткові та повні платежі за інвойсами, з вбудованою підтримкою платіжних шлюзів, що підключаються, таких як Stripe і PayPal.
Багатовалютність і податки
Виставляйте рахунки міжнародним клієнтам у їхній місцевій валюті та налаштовуйте кілька податкових ставок для обробки ПДВ, податку на товари та послуги, а також регіональних податкових структур.
На основі Symfony
Працює на базі зрілого PHP-фреймворку Symfony, що забезпечує стабільну, розширювану основу з довгостроковою історією підтримки.
Чому варто запускати SolidInvoice у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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