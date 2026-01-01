Розгорніть Ubooquity в один клік.
Самостійний домашній сервер для електронних книг та коміксів з чистим веб-рідером та OPDS-стрічкою для мобільних застосунків.
Виберіть тариф VPS для Ubooquity
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ubooquity
Ubooquity – це безплатний, кросплатформний домашній сервер для електронних книг, коміксів, журналів та PDF-файлів. Він сканує папки вашої бібліотеки, генерує мініатюри та метадані для перегляду, а також надає доступ до всього через чистий веб-рідер, який підтримує EPUB, CBZ, CBR, PDF та інші формати — плюс канал OPDS для мобільних програм для читання, які віддають перевагу власному інтерфейсу.
Самостійний хостинг Ubooquity на VPS зберігає вашу бібліотеку для читання приватною та завжди доступною, з підтримкою кількох користувачів, контролем доступу на основі ролей та вбудованим браузерним рідером коміксів, оптимізованим для перегортання сторінок на весь екран на настільних комп'ютерах, планшетах та телефонах.
Ключові характеристики Ubooquity
Електронні книги, комікси і PDF-файли
Єдина бібліотека, що поєднує електронні книги (EPUB), комікси (CBZ, CBR) та документи PDF, кожен з яких має відповідні для формату засоби для читання та перегляду.
Браузерна читалка коміксів
Повноекранний читач коміксів з гортанням сторінок, режимом подвійної сторінки, масштабуванням та закладками — створений спеціально для коміксів та манги.
Стрічка OPDS для мобільних застосунків
Кінцева точка OPDS, сумісна зі стандартами, інтегрується з додатками для читання на iOS та Android, такими як Chunky, Marvin, Aldiko, та іншими.
Багатокористувацький контроль доступу
Індивідуальні облікові записи з рольовими дозволами дозволяють домогосподарствам ділитися бібліотекою, зберігаючи при цьому списки для читання, прогрес та доступ, обмежений для кожного учасника.
Автоматичне сканування бібліотеки
Фоновий сканер виявляє нові файли, коли ви їх додаєте до тому бібліотеки, оновлюючи метадані та мініатюри без ручного втручання.
Чому варто запускати Ubooquity у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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