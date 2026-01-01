Ubooquity – це безплатний, кросплатформний домашній сервер для електронних книг, коміксів, журналів та PDF-файлів. Він сканує папки вашої бібліотеки, генерує мініатюри та метадані для перегляду, а також надає доступ до всього через чистий веб-рідер, який підтримує EPUB, CBZ, CBR, PDF та інші формати — плюс канал OPDS для мобільних програм для читання, які віддають перевагу власному інтерфейсу.

Самостійний хостинг Ubooquity на VPS зберігає вашу бібліотеку для читання приватною та завжди доступною, з підтримкою кількох користувачів, контролем доступу на основі ролей та вбудованим браузерним рідером коміксів, оптимізованим для перегортання сторінок на весь екран на настільних комп'ютерах, планшетах та телефонах.