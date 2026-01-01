Знижка до 68% на Lychee

Розгорніть Lychee: встановлення одним кліком.

Платформа для керування фотографіями з власним хостингом, з організацією альбомів, контролем спільного доступу та переглядом з урахуванням метаданих, створена для серйозних фотографів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Lychee: встановлення одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Lychee

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Lychee

Lychee — це досконала система керування фотографіями з відкритим кодом, яка перетворює будь-яку папку зображень на чудово представлену онлайн-галерею. Вона індексує метадані EXIF та IPTC, генерує адаптивні мініатюри, організовує фотографії у вкладені альбоми та пропонує публічний, захищений паролем та приватний доступ для окремих альбомів або окремих фотографій — і все це підтримується чистим, зручним для мобільних пристроїв веб-інтерфейсом.

Самостійне розміщення Lychee на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та історію переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх сторонній фотоплатформі. Додаток підтримує MySQL, MariaDB, PostgreSQL або SQLite як бекенди та легко інтегрується з об'єктним сховищем, LDAP та провайдерами OAuth, що робить його однаково придатним для особистого фотоархіву або спільної бібліотеки невеликої команди.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Lychee

Вкладена ієрархія альбомів

Упорядковуйте фотографії в альбоми та під-альбоми з можливістю зміни порядку перетягуванням, вибором зображення обкладинки та налаштуваннями спільного доступу для кожного альбому.

Метадані EXIF та IPTC

Автоматичне вилучення тегів камери, об'єктива, експозиції, GPS та IPTC, щоб альбоми можна було шукати та фільтрувати за корпусом камери, фокусною відстанню або розташуванням.

Деталізовані налаштування спільного доступу

Зробіть альбоми публічними, захищеними паролем або доступними лише за запрошенням, та генеруйте посилання для спільного доступу для кожного альбому або фотографії, не розкриваючи решту вашої бібліотеки.

Підтримка RAW та HEIC

Нативна обробка форматів RAW та HEIC поряд з JPEG, PNG та відео — Lychee перекодовує для вебу, зберігаючи оригінальний файл.

Вхід через OAuth та LDAP

Підключіться до існуючих постачальників ідентифікації, зокрема Google, GitHub та будь-якого каталогу LDAP, щоб учасники входили за допомогою наявних у них облікових даних.

Бек-енд об'єктного сховища

За бажанням зберігайте фотографії в об'єктному сховищі, сумісному з S3, щоб масштабувати свою бібліотеку за межі локального диска, зберігаючи той самий UX.

Чому варто запускати Lychee у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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