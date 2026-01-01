Lychee — це досконала система керування фотографіями з відкритим кодом, яка перетворює будь-яку папку зображень на чудово представлену онлайн-галерею. Вона індексує метадані EXIF та IPTC, генерує адаптивні мініатюри, організовує фотографії у вкладені альбоми та пропонує публічний, захищений паролем та приватний доступ для окремих альбомів або окремих фотографій — і все це підтримується чистим, зручним для мобільних пристроїв веб-інтерфейсом.

Самостійне розміщення Lychee на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та історію переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх сторонній фотоплатформі. Додаток підтримує MySQL, MariaDB, PostgreSQL або SQLite як бекенди та легко інтегрується з об'єктним сховищем, LDAP та провайдерами OAuth, що робить його однаково придатним для особистого фотоархіву або спільної бібліотеки невеликої команди.