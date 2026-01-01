Розгорніть Lychee: встановлення одним кліком.
Платформа для керування фотографіями з власним хостингом, з організацією альбомів, контролем спільного доступу та переглядом з урахуванням метаданих, створена для серйозних фотографів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Lychee
Lychee — це досконала система керування фотографіями з відкритим кодом, яка перетворює будь-яку папку зображень на чудово представлену онлайн-галерею. Вона індексує метадані EXIF та IPTC, генерує адаптивні мініатюри, організовує фотографії у вкладені альбоми та пропонує публічний, захищений паролем та приватний доступ для окремих альбомів або окремих фотографій — і все це підтримується чистим, зручним для мобільних пристроїв веб-інтерфейсом.
Самостійне розміщення Lychee на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та історію переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх сторонній фотоплатформі. Додаток підтримує MySQL, MariaDB, PostgreSQL або SQLite як бекенди та легко інтегрується з об'єктним сховищем, LDAP та провайдерами OAuth, що робить його однаково придатним для особистого фотоархіву або спільної бібліотеки невеликої команди.
Ключові характеристики Lychee
Вкладена ієрархія альбомів
Упорядковуйте фотографії в альбоми та під-альбоми з можливістю зміни порядку перетягуванням, вибором зображення обкладинки та налаштуваннями спільного доступу для кожного альбому.
Метадані EXIF та IPTC
Автоматичне вилучення тегів камери, об'єктива, експозиції, GPS та IPTC, щоб альбоми можна було шукати та фільтрувати за корпусом камери, фокусною відстанню або розташуванням.
Деталізовані налаштування спільного доступу
Зробіть альбоми публічними, захищеними паролем або доступними лише за запрошенням, та генеруйте посилання для спільного доступу для кожного альбому або фотографії, не розкриваючи решту вашої бібліотеки.
Підтримка RAW та HEIC
Нативна обробка форматів RAW та HEIC поряд з JPEG, PNG та відео — Lychee перекодовує для вебу, зберігаючи оригінальний файл.
Вхід через OAuth та LDAP
Підключіться до існуючих постачальників ідентифікації, зокрема Google, GitHub та будь-якого каталогу LDAP, щоб учасники входили за допомогою наявних у них облікових даних.
Бек-енд об'єктного сховища
За бажанням зберігайте фотографії в об'єктному сховищі, сумісному з S3, щоб масштабувати свою бібліотеку за межі локального диска, зберігаючи той самий UX.
Чому варто запускати Lychee у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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