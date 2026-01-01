Розгорнути Form.io в один клік.
Конструктор форм з відкритим кодом та платформа API для керування даними для створення, вбудовування та керування динамічними формами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Form.io
Form.io — це платформа з відкритим вихідним кодом для створення форм та API, яка дозволяє розробникам створювати складні форми, керувати поданнями та розробляти програми, керовані даними. Вона поєднує візуальний конструктор форм із функцією перетягування з потужним бекендом REST API, що дозволяє легко вбудовувати форми в будь-який веб- або мобільний додаток.
Самостійний хостинг Form.io надає вам повне право власності на дані форм та подання. Організації, що працюють з конфіденційною інформацією — відповідями на опитування, формами прийому клієнтів або внутрішніми робочими процесами — отримують переваги від зберігання всього на власній інфраструктурі без комісій за кожне подання та з повним суверенітетом даних.
Ключові характеристики Form.io
Візуальний конструктор форм
Редактор Drag-and-drop підтримує текстові поля, завантаження файлів, вкладені форми та умовну логіку без написання коду.
Автогенерований REST API
Кожна форма автоматично генерує REST API для створення, читання та керування подачами з будь-якого додатку.
Контроль доступу на основі ролей
Керуйте тим, хто може надсилати, переглядати або адмініструвати форми завдяки детальному управлінню ролями та дозволами.
Власні дії подання
Запускайте вебхуки, надсилайте листи або перетворюйте дані автоматично, коли надходить подання форми.
Вбудовуваний JavaScript SDK
Вбудовуйте форми у React, Angular, Vue або будь-який веб-додаток, використовуючи офіційний JavaScript SDK Form.io.
Чому варто запускати Form.io у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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