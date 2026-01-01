Form.io — це платформа з відкритим вихідним кодом для створення форм та API, яка дозволяє розробникам створювати складні форми, керувати поданнями та розробляти програми, керовані даними. Вона поєднує візуальний конструктор форм із функцією перетягування з потужним бекендом REST API, що дозволяє легко вбудовувати форми в будь-який веб- або мобільний додаток.

Самостійний хостинг Form.io надає вам повне право власності на дані форм та подання. Організації, що працюють з конфіденційною інформацією — відповідями на опитування, формами прийому клієнтів або внутрішніми робочими процесами — отримують переваги від зберігання всього на власній інфраструктурі без комісій за кожне подання та з повним суверенітетом даних.