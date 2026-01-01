Dagu — це потужний планувальник робочих процесів з відкритим вихідним кодом, який замінює традиційні завдання cron конвеєрами спрямованих ациклічних графів (DAG), керованими через чистий веб-інтерфейс. Визначайте робочі процеси у простих YAML-файлах з кроками, які можуть виконувати команди оболонки, контейнери Docker, HTTP-запити, SQL-запити та багато іншого — все з вбудованими ланцюжками залежностей, повторними спробами та умовною логікою.

Самостійне розміщення Dagu на власному VPS надає вам планувальник з одним бінарним файлом без залежностей від баз даних. Файлове сховище спрощує роботу, тоді як веб-інтерфейс забезпечує моніторинг виконання в реальному часі, перегляд журналів та ручне керування тригерами. Це розгортання включає вбудовану автентифікацію та постійне сховище для визначень робочих процесів та історії виконання.