Сучасний планувальник робочих процесів на основі DAG з веб-інтерфейсом для керування завданнями cron та конвеєрами завдань.
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Що можна створити за допомогою Dagu
Dagu — це потужний планувальник робочих процесів з відкритим вихідним кодом, який замінює традиційні завдання cron конвеєрами спрямованих ациклічних графів (DAG), керованими через чистий веб-інтерфейс. Визначайте робочі процеси у простих YAML-файлах з кроками, які можуть виконувати команди оболонки, контейнери Docker, HTTP-запити, SQL-запити та багато іншого — все з вбудованими ланцюжками залежностей, повторними спробами та умовною логікою.
Самостійне розміщення Dagu на власному VPS надає вам планувальник з одним бінарним файлом без залежностей від баз даних. Файлове сховище спрощує роботу, тоді як веб-інтерфейс забезпечує моніторинг виконання в реальному часі, перегляд журналів та ручне керування тригерами. Це розгортання включає вбудовану автентифікацію та постійне сховище для визначень робочих процесів та історії виконання.
Ключові характеристики Dagu
Редактор робочого процесу DAG
Визначте залежності завдань як орієнтовані ациклічні графи у YAML з паралельним виконанням, умовним розгалуженням та логікою повторних спроб.
Вбудовані типи кроків
Виконуйте команди оболонки, контейнери Docker, HTTP-запити, SQL-запити, SSH-команди та операції S3 як вбудовані типи кроків.
Моніторинг у режимі реального часу
Відстежуйте хід виконання робочого процесу в режимі реального часу через веб-інтерфейс з інформацією про статус на рівні кроків, журналами та даними про час.
Планування Cron
Плануйте робочі процеси за допомогою cron-виразів та керуйте всіма запланованими завданнями з єдиної інформаційної панелі.
Інтеграція агента ШІ
Використовуйте ШІ-агенти для кодування, такі як Claude Code, Codex та Copilot, як кроки робочого процесу з вбудованою підтримкою фреймворку.
Чому варто запускати Dagu у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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