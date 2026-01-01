Thruk — це багатофункціональний, незалежний веб-інтерфейс моніторингу, побудований на Livestatus API. Він замінює застарілий Nagios CGI швидким, сучасним інтерфейсом користувача (UI) та додає можливості, яких ніколи не було в базовому Nagios — сторінковий перегляд мільйонів сервісів, адаптивні для мобільних пристроїв інформаційні панелі, бізнес-процеси, звітність SLA та потужний REST API.

Самостійний хостинг Thruk на власному VPS дозволяє об'єднати всі бекенди Naemon, Nagios, Icinga та Shinken під єдиним інтерфейсом. Цей шаблон постачається з дистрибутивом OMD Labs, тому ви також отримуєте готове до запитів ядро Naemon, графіки продуктивності RRD та повну екосистему доповнень Thruk без ручної компіляції.