Встановіть Thruk в один клік.
Багатобекендовий веб-інтерфейс моніторингу для Naemon, Nagios, Icinga та Shinken, побудований на API Livestatus.
Виберіть тариф VPS для Thruk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Thruk
Thruk — це багатофункціональний, незалежний веб-інтерфейс моніторингу, побудований на Livestatus API. Він замінює застарілий Nagios CGI швидким, сучасним інтерфейсом користувача (UI) та додає можливості, яких ніколи не було в базовому Nagios — сторінковий перегляд мільйонів сервісів, адаптивні для мобільних пристроїв інформаційні панелі, бізнес-процеси, звітність SLA та потужний REST API.
Самостійний хостинг Thruk на власному VPS дозволяє об'єднати всі бекенди Naemon, Nagios, Icinga та Shinken під єдиним інтерфейсом. Цей шаблон постачається з дистрибутивом OMD Labs, тому ви також отримуєте готове до запитів ядро Naemon, графіки продуктивності RRD та повну екосистему доповнень Thruk без ручної компіляції.
Ключові характеристики Thruk
Підтримка кількох бекендів
Запитуйте екземпляри Naemon, Nagios, Icinga та Shinken одночасно та відображайте їх як єдиний зведений вигляд стану.
Вбудоване ядро Naemon
Поставляється з робочим бекендом Naemon, графіками продуктивності RRD та Apache, щоб веб-інтерфейс мав актуальні дані з першого завантаження.
Бізнес-процеси
Згрупуйте сотні перевірок низького рівня у логічні бізнес-сервіси, які відображають реальний вплив замість необробленого шуму хоста.
Звітність SLA
Генеруйте звіти про доступність, простої та SLA у форматі PDF або Excel безпосередньо з веб-інтерфейсу без зовнішніх інструментів звітування.
REST API
Автоматизуйте інформаційні панелі, простої та підтвердження за допомогою документованого REST API, який відображає кожну функцію інтерфейсу користувача.
Мобільний інтерфейс користувача
Адаптивні дашборди та спеціальна мобільна тема дозволяють операторам сортувати інциденти з телефону або планшета під час чергування.
Чому варто запускати Thruk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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