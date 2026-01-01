TubeSync – це self-hosted інструмент у стилі PVR для YouTube, який відстежує канали та плейлисти та автоматично завантажує нові відео, щойно вони публікуються. Він працює як DVR для онлайн-контенту, підтримуючи вашу медіатеку в актуальному стані без ручного втручання.

Самостійне розміщення TubeSync на VPS означає, що завантаження безперервно працюють у фоновому режимі, поки ваші пристрої вимкнені. Він інтегрується з медіасерверами Plex і Jellyfin, автоматично обробляє метадані та мініатюри, а також підтримує фільтрацію за ключовими словами та обмеження якості для економії місця на сховищі.