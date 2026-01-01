Встановлення TubeSync в один клік.
Автоматично синхронізуйте та завантажуйте YouTube-канали та плейлисти на свій VPS, як PVR для онлайн-відео.
Виберіть тариф VPS для TubeSync
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TubeSync
TubeSync – це self-hosted інструмент у стилі PVR для YouTube, який відстежує канали та плейлисти та автоматично завантажує нові відео, щойно вони публікуються. Він працює як DVR для онлайн-контенту, підтримуючи вашу медіатеку в актуальному стані без ручного втручання.
Самостійне розміщення TubeSync на VPS означає, що завантаження безперервно працюють у фоновому режимі, поки ваші пристрої вимкнені. Він інтегрується з медіасерверами Plex і Jellyfin, автоматично обробляє метадані та мініатюри, а також підтримує фільтрацію за ключовими словами та обмеження якості для економії місця на сховищі.
Ключові характеристики TubeSync
Автоматична синхронізація каналів
Відстежуйте YouTube-канали та плейлисти та автоматично завантажуйте нові відео, щойно вони будуть опубліковані.
Інтеграція Plex і Jellyfin
Завантажені відео організовані з належними метаданими та мініатюрами для безперешкодного імпорту до бібліотек Plex або Jellyfin.
Контроль якості
Встановіть максимальні обмеження роздільної здатності та налаштування формату, щоб збалансувати якість відео з доступним місцем для зберігання.
Фільтрація ключових слів
Фільтруйте відео для завантаження на основі ключових слів у назві, виключаючи вміст, який не відповідає вашим інтересам.
Чому варто запускати TubeSync у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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