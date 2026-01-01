Langflow – це платформа з відкритим кодом і мінімальним кодуванням, що дозволяє розробникам і командам створювати застосунки на основі ШІ за допомогою візуального полотна. Підключайте великі мовні моделі (LLM), векторні бази даних, API та джерела даних, перетягуючи компоненти — без зайвого коду. Він підтримує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та локально розміщені моделі, що спрощує створення чат-ботів, конвеєрів RAG та робочих процесів з кількома агентами.

Розміщення Langflow на власному VPS зберігає робочі процеси ШІ та дані розмов на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуваючи залежність від постачальника та гарантуючи, що конфіденційні документи, оброблені через конвеєри RAG, ніколи не покинуть ваше середовище. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного збереження потоків, користувачів та стану застосунку.