Розгорніть Langflow в один клік.
Візуальний drag-and-drop конструктор робочих процесів ШІ для створення LLM-додатків за допомогою OpenAI, Anthropic та локальних моделей.
Виберіть тариф VPS для Langflow
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Langflow
Langflow – це платформа з відкритим кодом і мінімальним кодуванням, що дозволяє розробникам і командам створювати застосунки на основі ШІ за допомогою візуального полотна. Підключайте великі мовні моделі (LLM), векторні бази даних, API та джерела даних, перетягуючи компоненти — без зайвого коду. Він підтримує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та локально розміщені моделі, що спрощує створення чат-ботів, конвеєрів RAG та робочих процесів з кількома агентами.
Розміщення Langflow на власному VPS зберігає робочі процеси ШІ та дані розмов на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуваючи залежність від постачальника та гарантуючи, що конфіденційні документи, оброблені через конвеєри RAG, ніколи не покинуть ваше середовище. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного збереження потоків, користувачів та стану застосунку.
Ключові характеристики Langflow
Візуальний конструктор робочих процесів
Створюйте застосунки LLM, з'єднуючи компоненти на полотні, не пишучи шаблонний код конвеєра.
Підтримка LLM від кількох провайдерів
Перемикайтеся між моделями OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальними Ollama в межах одного робочого процесу.
RAG Пайплайни
Підключіть векторні бази даних до LLM для створення робочих процесів генерації з доповненим пошуком, які відповідають на запитання з ваших власних документів.
Розгортання API
Надайте доступ до будь-якого завершеного робочого процесу як кінцевої точки REST API для інтеграції у виробничі програми.
Власні компоненти
Напишіть компоненти Python для розширення Langflow за допомогою власної логіки, внутрішніх API або спеціалізованих джерел даних.
Чому варто запускати Langflow у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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