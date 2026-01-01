SFTPGo — це повнофункціональний сервер передачі файлів з відкритим вихідним кодом, побудований на подієво-орієнтованій архітектурі. Він підтримує кілька протоколів з одного розгортання — SFTP, FTPS, WebDAV та HTTP/HTTPS — поряд з кількома сховищами, включаючи локальні файлові системи, Amazon S3, Google Cloud Storage та Azure Blob Storage. Вбудований інтерфейс WebAdmin надає адміністраторам повний контроль над користувачами, групами, квотами та політиками доступу, тоді як інтерфейс WebClient дозволяє кінцевим користувачам керувати своїми файлами безпосередньо в браузері без будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Самостійний хостинг SFTPGo на власному VPS дозволяє тримати інфраструктуру передачі файлів під вашим контролем. Ви встановлюєте політики зберігання, правила доступу та сховища — без комісій за користувача, без обмежень використання та без виходу даних за межі вашої інфраструктури.