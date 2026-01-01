Встановлення SFTPGo в один клік.
Повнофункціональний, керований подіями сервер передачі файлів, що підтримує SFTP, FTP, WebDAV та HTTP, з вбудованим веб-інтерфейсом адміністрування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SFTPGo
SFTPGo — це повнофункціональний сервер передачі файлів з відкритим вихідним кодом, побудований на подієво-орієнтованій архітектурі. Він підтримує кілька протоколів з одного розгортання — SFTP, FTPS, WebDAV та HTTP/HTTPS — поряд з кількома сховищами, включаючи локальні файлові системи, Amazon S3, Google Cloud Storage та Azure Blob Storage. Вбудований інтерфейс WebAdmin надає адміністраторам повний контроль над користувачами, групами, квотами та політиками доступу, тоді як інтерфейс WebClient дозволяє кінцевим користувачам керувати своїми файлами безпосередньо в браузері без будь-якого додаткового програмного забезпечення.
Самостійний хостинг SFTPGo на власному VPS дозволяє тримати інфраструктуру передачі файлів під вашим контролем. Ви встановлюєте політики зберігання, правила доступу та сховища — без комісій за користувача, без обмежень використання та без виходу даних за межі вашої інфраструктури.
Ключові характеристики SFTPGo
Багатопротокольна підтримка
SFTP, FTPS, WebDAV та HTTP/HTTPS — усі обслуговуються з одного сервера, тому клієнти, що підключаються за будь-яким стандартним протоколом, підтримуються без додаткових розгортань.
Веб-адміністрування
Повний браузерний інтерфейс WebAdmin для керування користувачами, групами, папками, квотами та правилами подій без доступу до командного рядка.
Кілька бекендів сховища
Підключіться до локального сховища, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage або віддалених SFTP-серверів і представте їх користувачам як єдине дерево каталогів.
Керована подіями автоматизація
Визначте правила, які запускають вебхуки, сповіщення електронною поштою або власні скрипти на події файлів, такі як завантаження, скачування або видалення.
Квоти на користувача
Застосовуйте незалежні ліміти на сховище та трафік для кожного користувача або папки, щоб запобігти споживанню надмірних ресурсів одним обліковим записом.
Двофакторна автентифікація
Двофакторна автентифікація на основі TOTP як для облікових записів адміністраторів, так і для облікових записів кінцевих користувачів додає критичний рівень захисту від несанкціонованого доступу.
Чому варто запускати SFTPGo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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