Знижка до 68% на SFTPGo

Встановлення SFTPGo в один клік.

Повнофункціональний, керований подіями сервер передачі файлів, що підтримує SFTP, FTP, WebDAV та HTTP, з вбудованим веб-інтерфейсом адміністрування.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення SFTPGo в один клік.

Виберіть тариф VPS для SFTPGo

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SFTPGo

SFTPGo — це повнофункціональний сервер передачі файлів з відкритим вихідним кодом, побудований на подієво-орієнтованій архітектурі. Він підтримує кілька протоколів з одного розгортання — SFTP, FTPS, WebDAV та HTTP/HTTPS — поряд з кількома сховищами, включаючи локальні файлові системи, Amazon S3, Google Cloud Storage та Azure Blob Storage. Вбудований інтерфейс WebAdmin надає адміністраторам повний контроль над користувачами, групами, квотами та політиками доступу, тоді як інтерфейс WebClient дозволяє кінцевим користувачам керувати своїми файлами безпосередньо в браузері без будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Самостійний хостинг SFTPGo на власному VPS дозволяє тримати інфраструктуру передачі файлів під вашим контролем. Ви встановлюєте політики зберігання, правила доступу та сховища — без комісій за користувача, без обмежень використання та без виходу даних за межі вашої інфраструктури.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SFTPGo

Багатопротокольна підтримка

SFTP, FTPS, WebDAV та HTTP/HTTPS — усі обслуговуються з одного сервера, тому клієнти, що підключаються за будь-яким стандартним протоколом, підтримуються без додаткових розгортань.

Веб-адміністрування

Повний браузерний інтерфейс WebAdmin для керування користувачами, групами, папками, квотами та правилами подій без доступу до командного рядка.

Кілька бекендів сховища

Підключіться до локального сховища, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage або віддалених SFTP-серверів і представте їх користувачам як єдине дерево каталогів.

Керована подіями автоматизація

Визначте правила, які запускають вебхуки, сповіщення електронною поштою або власні скрипти на події файлів, такі як завантаження, скачування або видалення.

Квоти на користувача

Застосовуйте незалежні ліміти на сховище та трафік для кожного користувача або папки, щоб запобігти споживанню надмірних ресурсів одним обліковим записом.

Двофакторна автентифікація

Двофакторна автентифікація на основі TOTP як для облікових записів адміністраторів, так і для облікових записів кінцевих користувачів додає критичний рівень захисту від несанкціонованого доступу.

Чому варто запускати SFTPGo у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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