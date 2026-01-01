Розгорнути Tududi за допомогою встановлення в один клік.
Самохостинговий менеджер завдань і проєктів із синхронізацією CalDAV, повторюваними завданнями та автентифікацією OIDC.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tududi
Tududi — це самохостинговий застосунок для керування завданнями, проєктами, сферами та нотатками у чіткій ієрархічній структурі. Він виходить за рамки базових списків справ завдяки повноцінному механізму повторюваних завдань, синхронізації CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), інтеграції з Telegram для створення завдань і щоденних дайджестів, а також опціональній OIDC/SSO для командних розгортань. Інтерфейс підтримує 24 мови та темний/світлий режими.
Самохостинг Tududi зберігає ваші дані завдань повністю на вашому власному сервері — без підписки, без збору даних і без доступу третіх сторін до ваших проєктів і нотаток. Оскільки він працює на SQLite, немає окремого сервісу баз даних для керування: один контейнер, два томи, і ваш інструмент для продуктивності працює за HTTPS.
Ключові характеристики Tududi
Ієрархія проєктів та областей
Організовуйте завдання в проєктах, групуйте проєкти за сферами та відстежуйте прогрес підзавдань — все в єдиному чистому інтерфейсі.
Синхронізація CalDAV
Синхронізуйте завдання двонаправлено з будь-яким CalDAV-сумісним клієнтом: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird та іншими.
Система повторюваних завдань
Плануйте завдання, що повторюються щодня, щотижня, щомісяця або за індивідуальними шаблонами з автоматичним створенням майбутніх екземплярів.
Інтеграція Telegram
Створюйте завдання та отримуйте щоденні зведення через Telegram-бот, не відкриваючи веб-інтерфейс.
Підтримка OIDC та SSO
Автентифікуйтеся через Google, Okta, Keycloak, Azure AD або будь-якого постачальника OpenID Connect для командних розгортань.
Чому варто запускати Tududi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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