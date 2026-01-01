Tududi — це самохостинговий застосунок для керування завданнями, проєктами, сферами та нотатками у чіткій ієрархічній структурі. Він виходить за рамки базових списків справ завдяки повноцінному механізму повторюваних завдань, синхронізації CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), інтеграції з Telegram для створення завдань і щоденних дайджестів, а також опціональній OIDC/SSO для командних розгортань. Інтерфейс підтримує 24 мови та темний/світлий режими.

Самохостинг Tududi зберігає ваші дані завдань повністю на вашому власному сервері — без підписки, без збору даних і без доступу третіх сторін до ваших проєктів і нотаток. Оскільки він працює на SQLite, немає окремого сервісу баз даних для керування: один контейнер, два томи, і ваш інструмент для продуктивності працює за HTTPS.