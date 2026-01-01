Розгортання YOURLS в один клік.
Легкий PHP-сервіс для скорочення URL-адрес з власним хостингом, аналітикою кліків, понад 300 плагінами та REST API.
Виберіть тариф VPS для YOURLS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою YOURLS
YOURLS (Ваш власний скорочувач URL) — це невелика, автономна PHP-програма, яка дозволяє вам запустити власний сервіс скорочення URL на вашому домені. На відміну від комерційних сервісів, YOURLS зберігає всі дані про кліки та керування посиланнями повністю під вашим контролем — без обмежень швидкості, без абонентської плати та без стороннього відстеження вашої аудиторії.
Окрім базового скорочення, YOURLS включає вбудоване відстеження кліків, аналітику реферерів та REST API для програмного керування посиланнями. Активна спільнота створила понад 300 плагінів, що охоплюють усе: від генерації QR-кодів до перенаправлень за геолокацією, що робить YOURLS одним із найбільш розширюваних самостійно розміщуваних скорочувачів посилань.
Ключові характеристики YOURLS
Аналітика кліків
Відстежуйте загальну кількість кліків, реферерів та статистику за посиланнями, щоб точно знати, як з часом працює кожна скорочена URL-адреса.
Екосистема плагінів
Понад 300 плагінів спільноти розширюють YOURLS за допомогою QR-кодів, перенаправлень за геолокацією, попереднього перегляду посилань та багато іншого — без необхідності спеціальної розробки.
REST API
Створюйте, розширюйте та отримуйте статистику посилань програмно через вбудований API, що робить YOURLS легким для інтеграції у застосунки та робочі процеси автоматизації.
Власні ключові слова
Призначайте запам'ятовувані власні URL-ідентифікатори будь-якому посиланню замість випадкових символів, надаючи вам фірмові URL-адреси, як-от
yourdomain.com/launch.
Публічний або приватний режим
Запустіть YOURLS як приватний інструмент для вашої команди або зробіть його публічним — контроль доступу це єдиний перемикач налаштувань.
Підтримка букмарклетів
Встановіть букмарклет в один клік у будь-якому браузері, щоб скоротити URL поточної сторінки, не перериваючи робочий процес.
Чому варто запускати YOURLS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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