YOURLS (Ваш власний скорочувач URL) — це невелика, автономна PHP-програма, яка дозволяє вам запустити власний сервіс скорочення URL на вашому домені. На відміну від комерційних сервісів, YOURLS зберігає всі дані про кліки та керування посиланнями повністю під вашим контролем — без обмежень швидкості, без абонентської плати та без стороннього відстеження вашої аудиторії.

Окрім базового скорочення, YOURLS включає вбудоване відстеження кліків, аналітику реферерів та REST API для програмного керування посиланнями. Активна спільнота створила понад 300 плагінів, що охоплюють усе: від генерації QR-кодів до перенаправлень за геолокацією, що робить YOURLS одним із найбільш розширюваних самостійно розміщуваних скорочувачів посилань.