Squidex — це безінтерфейсна CMS з відкритим вихідним кодом, яка надає доступ до вашого контенту через REST та GraphQL API, дозволяючи будь-якому інтерфейсу — веб-додаткам, мобільним додаткам або серверним системам — отримувати контент без прив'язки до певного рівня візуалізації. Схеми контенту визначаються в інтерфейсі Squidex з повною підтримкою посилань, активів, локалізації та правил валідації.

Самостійне розміщення Squidex на власному VPS дає вам повний контроль над тим, де зберігається контент і хто може до нього отримати доступ. На відміну від безінтерфейсних CMS-платформ SaaS, які стягують плату за кожен виклик API або місце, самостійно розміщений екземпляр не має обмежень на використання і зберігає всі дані контенту у вашій власній інфраструктурі.