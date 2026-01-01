Розгорнути Squidex з встановленням в один клік.
API-орієнтована безголова CMS з GraphQL та REST API для доставки контенту через будь-який канал або інтерфейс.
Виберіть тариф VPS для Squidex
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Squidex
Squidex — це безінтерфейсна CMS з відкритим вихідним кодом, яка надає доступ до вашого контенту через REST та GraphQL API, дозволяючи будь-якому інтерфейсу — веб-додаткам, мобільним додаткам або серверним системам — отримувати контент без прив'язки до певного рівня візуалізації. Схеми контенту визначаються в інтерфейсі Squidex з повною підтримкою посилань, активів, локалізації та правил валідації.
Самостійне розміщення Squidex на власному VPS дає вам повний контроль над тим, де зберігається контент і хто може до нього отримати доступ. На відміну від безінтерфейсних CMS-платформ SaaS, які стягують плату за кожен виклик API або місце, самостійно розміщений екземпляр не має обмежень на використання і зберігає всі дані контенту у вашій власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Squidex
GraphQL і REST APIs
Запитуйте та надавайте контент через кінцеві точки GraphQL і REST, щоб будь-який інтерфейсний стек міг його використовувати без спеціальних адаптерів.
Гнучкі схеми вмісту
Визначайте типи контенту за допомогою користувацьких полів, правил валідації, посилань та вкладених компонентів, використовуючи візуальний редактор схем.
Управління активами
Завантажуйте, упорядковуйте та трансформуйте зображення та файли безпосередньо в Squidex з операціями зміни розміру та обрізки, вбудованими в конвеєр активів.
Багатомовний контент
Модель контенту з вбудованою підтримкою локалізації, щоб кожне поле могло містити переклади для кожної налаштованої локалі.
Контроль доступу на основі ролей
Призначайте редакторам, розробникам та зовнішнім клієнтам різні рівні дозволів для кожної програми, схеми або типу контенту.
Чому варто запускати Squidex у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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