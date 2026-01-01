Розгортайте Trino в один клік.
Швидкий розподілений механізм SQL-запитів для виконання федеративної аналітики по озерах даних, сховищах даних та операційних базах даних.
Виберіть тариф VPS для Trino
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Trino
Trino — це високопродуктивний розподілений рушій SQL-запитів, спочатку розроблений у Facebook як Presto і тепер підтримуваний Trino Software Foundation. Він дозволяє аналітикам та інженерам виконувати інтерактивні ANSI SQL-запити до різнорідних джерел даних — об'єктних сховищ, реляційних баз даних, брокерів повідомлень та пошукових індексів — об'єднуючи та агрегуючи їх так, ніби вони знаходяться в єдиному сховищі, без ETL або переміщення даних.
Самостійне розміщення Trino на вашому VPS надає командам даних федеративний шар запитів, який вони повністю контролюють, без плати за кожен запит та без прив'язки до постачальника. Вбудований веб-інтерфейс відображає запущені запити, використання воркерів та плани виконання, щоб оператори могли налагоджувати продуктивність та налаштовувати ресурси кластера безпосередньо з браузера.
Ключові характеристики Trino
Федеративні SQL запити
Підключайте десятки джерел даних за допомогою підключаємих конекторів та об'єднуйте їх в одному операторі ANSI SQL без проміжного зберігання чи ETL.
Масово паралельний рушій
Векторизоване виконання в пам'яті та адаптивне планування запитів забезпечують інтерактивну затримку на озерах даних та сховищах терабайтного масштабу.
Багатий каталог конекторів
Офіційні конектори для Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra та інших.
Вбудована вебконсоль
Веб-інтерфейс відображає запущені та завершені запити, стан працівників, метрики рівня етапів та плани виконання для швидкого налагодження продуктивності.
ANSI SQL з розширеннями
Повний стандартний SQL з віконними функціями, латеральними з'єднаннями, масивами, мапами, JSON, геопросторовими типами та користувацькими функціями.
JDBC, ODBC і Python
Вбудовані драйвери та клієнти підключають інструменти BI, як-от Tableau, Superset та Metabase, а також блокноти для аналізу даних та конвеєри ETL.
Чому варто запускати Trino у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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