Trino — це високопродуктивний розподілений рушій SQL-запитів, спочатку розроблений у Facebook як Presto і тепер підтримуваний Trino Software Foundation. Він дозволяє аналітикам та інженерам виконувати інтерактивні ANSI SQL-запити до різнорідних джерел даних — об'єктних сховищ, реляційних баз даних, брокерів повідомлень та пошукових індексів — об'єднуючи та агрегуючи їх так, ніби вони знаходяться в єдиному сховищі, без ETL або переміщення даних.

Самостійне розміщення Trino на вашому VPS надає командам даних федеративний шар запитів, який вони повністю контролюють, без плати за кожен запит та без прив'язки до постачальника. Вбудований веб-інтерфейс відображає запущені запити, використання воркерів та плани виконання, щоб оператори могли налагоджувати продуктивність та налаштовувати ресурси кластера безпосередньо з браузера.