Gotenberg — це безстановий HTTP API, орієнтований на розробників, для генерації PDF та конвертації документів. Побудований на базі Chromium та LibreOffice, він конвертує HTML-сторінки, Markdown, URL-адреси, документи Word, електронні таблиці Excel та інше в PDF-файли за допомогою одного виклику API — без клієнтських бібліотек, залежностей для встановлення та без необхідності керувати станом між запитами.

Розміщення Gotenberg на власному VPS зберігає обробку документів у межах інфраструктури, усуваючи плату за SaaS за кожну конвертацію, знімаючи проблеми конфіденційності даних щодо конфіденційних документів та уможливлюючи інтеграцію з внутрішніми сервісами, до яких зовнішні API не мають доступу.