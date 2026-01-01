Розгорніть Gotenberg в один клік.
Безстановий Docker API для перетворення HTML, документів Office та URL-адрес у високоякісні PDF-файли.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gotenberg
Gotenberg — це безстановий HTTP API, орієнтований на розробників, для генерації PDF та конвертації документів. Побудований на базі Chromium та LibreOffice, він конвертує HTML-сторінки, Markdown, URL-адреси, документи Word, електронні таблиці Excel та інше в PDF-файли за допомогою одного виклику API — без клієнтських бібліотек, залежностей для встановлення та без необхідності керувати станом між запитами.
Розміщення Gotenberg на власному VPS зберігає обробку документів у межах інфраструктури, усуваючи плату за SaaS за кожну конвертацію, знімаючи проблеми конфіденційності даних щодо конфіденційних документів та уможливлюючи інтеграцію з внутрішніми сервісами, до яких зовнішні API не мають доступу.
Ключові характеристики Gotenberg
HTML у PDF
Відображайте будь-яку HTML-сторінку або URL-адресу у форматі PDF, використовуючи повноцінний рушій Chromium, зберігаючи шрифти, CSS та вміст, відтворений за допомогою JavaScript, саме так, як він відображається у браузері.
Конвертація офісних документів
Перетворюйте файли Word, Excel та PowerPoint у PDF завдяки інтеграції з LibreOffice, з підтримкою повного спектру форматів Microsoft Office та OpenDocument.
Безстанова архітектура
Кожен запит API є повністю незалежним, без стану сесії, що робить Gotenberg легко масштабованим і безпечним для перезапуску або заміни без втрати даних.
Підтримка вебхуків
Передайте тривалі перетворення асинхронним зворотним викликам вебхуків, звільняючи вашу програму від блокування, поки обробляються великі документи.
Метрики Prometheus
Вбудована кінцева точка метрик надає миттєву видимість частоти запитів, тривалості конвертації та глибини черги для моніторингу конвеєра документів.
Чому варто запускати Gotenberg у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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