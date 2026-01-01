Розгорнути Silex в один клік.
Візуальний конструктор сайтів без коду з відкритим вихідним кодом, який генерує чисті, портативні файли HTML та CSS.
Виберіть тариф VPS для Silex
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Silex
Silex — це альтернатива Webflow з відкритим вихідним кодом — візуальний конструктор сайтів без коду, який повністю працює в браузері та створює стандартні файли HTML та CSS. На відміну від комерційних конструкторів сайтів, які прив'язують ваші дизайни та контент до своєї платформи, Silex зберігає все як звичайні файли на вашому власному сервері. Він підключається до безголових CMS для динамічного контенту, інтегрується з генераторами статичних сайтів, такими як 11ty, і може бути розширений за допомогою системи плагінів.
Самостійний хостинг Silex на VPS дає вебдизайнерам та агентствам робочий простір з необмеженою кількістю проєктів за фіксовану вартість сервера, без плати за кожен сайт і без залежності від того, чи залишається стороння платформа онлайн або доступною.
Ключові характеристики Silex
Візуальний drag-and-drop редактор
Створюйте сторінки візуально, використовуючи редактор на базі GrapesJS з компонентами, стилями та інструментами макетування — знання HTML або CSS не потрібні.
Статичний HTML-вивід
Кожен вебсайт, який створює Silex, є чистим, стандартним HTML та CSS — без залежностей під час виконання, працює на будь-якому хостинг-провайдері та є повністю портативним.
Прив'язка даних CMS
Підключіть дизайни сторінок до WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex та інших безголових CMS, щоб нерозробники могли оновлювати контент, не змінюючи дизайн.
Багатосайтова панель керування
Керуйте необмеженою кількістю веб-проєктів з одного екземпляра Silex, організованих в одному робочому просторі для агенцій та фрилансерів з кількома клієнтами.
Розширюваність плагінів
Розширюйте Silex за допомогою власних компонентів, конекторів даних та інтеграцій сторонніх сервісів через систему плагінів без розгалуження ядра.
Чому варто запускати Silex у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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