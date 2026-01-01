Silex — це альтернатива Webflow з відкритим вихідним кодом — візуальний конструктор сайтів без коду, який повністю працює в браузері та створює стандартні файли HTML та CSS. На відміну від комерційних конструкторів сайтів, які прив'язують ваші дизайни та контент до своєї платформи, Silex зберігає все як звичайні файли на вашому власному сервері. Він підключається до безголових CMS для динамічного контенту, інтегрується з генераторами статичних сайтів, такими як 11ty, і може бути розширений за допомогою системи плагінів.

Самостійний хостинг Silex на VPS дає вебдизайнерам та агентствам робочий простір з необмеженою кількістю проєктів за фіксовану вартість сервера, без плати за кожен сайт і без залежності від того, чи залишається стороння платформа онлайн або доступною.