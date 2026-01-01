Headscale є самостійно розміщеною альтернативою власному серверу керування Tailscale, що надає вам повний контроль над вашою приватною сітковою мережею WireGuard. У той час як розміщений сервіс Tailscale керує обміном ключами, призначенням IP-адрес та маршрутизацією, Headscale робить те саме на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без щомісячної плати, без обмежень на кількість пристроїв, пов'язаних з підпискою, і без залежності від стороннього хмарного сервісу.

Цей шаблон поєднує Headscale з Headscale UI, веб-панеллю керування для управління користувачами, вузлами та ключами попередньої автентифікації. Обидва сервіси обслуговуються під одним HTTPS-доменом, при цьому веб-інтерфейс доступний за шляхом /web . Будь-який сумісний з Tailscale клієнт може приєднатися до вашої сіткової мережі одразу після того, як вкаже свій сервер входу на вашу URL-адресу розгортання.