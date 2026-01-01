Розгорнути Headscale в один клік.
Самостійно розміщена реалізація з відкритим вихідним кодом сервера керування Tailscale для приватних сітчастих мереж WireGuard.
Виберіть тариф VPS для Headscale
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Headscale
Headscale є самостійно розміщеною альтернативою власному серверу керування Tailscale, що надає вам повний контроль над вашою приватною сітковою мережею WireGuard. У той час як розміщений сервіс Tailscale керує обміном ключами, призначенням IP-адрес та маршрутизацією, Headscale робить те саме на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без щомісячної плати, без обмежень на кількість пристроїв, пов'язаних з підпискою, і без залежності від стороннього хмарного сервісу.
Цей шаблон поєднує Headscale з Headscale UI, веб-панеллю керування для управління користувачами, вузлами та ключами попередньої автентифікації. Обидва сервіси обслуговуються під одним HTTPS-доменом, при цьому веб-інтерфейс доступний за шляхом
/web. Будь-який сумісний з Tailscale клієнт може приєднатися до вашої сіткової мережі одразу після того, як вкаже свій сервер входу на вашу URL-адресу розгортання.
Ключові характеристики Headscale
Tailscale-сумісні клієнти
Будь-який пристрій, на якому запущено офіційний клієнт Tailscale, може підключитися до вашого сервера Headscale без модифікацій на стороні клієнта.
Веб-інтерфейс управління
Headscale UI надає веб-панель для керування користувачами, вузлами та ключами попередньої авторизації без використання командного рядка.
Повнозв'язна сітчаста мережа
Підключені вузли спілкуються безпосередньо один з одним через межі NAT, використовуючи шифрування WireGuard.
Підтримка MagicDNS
Headscale призначає імена хостів усім зареєстрованим вузлам, що забезпечує доступ на основі DNS без статичної IP-конфігурації.
Сховище на базі SQLite
Весь стан мережі зберігається у легкій базі даних SQLite без необхідності у зовнішній службі баз даних.
Керування API та CLI
Керуйте користувачами, вузлами та маршрутами за допомогою Headscale CLI або HTTP API для скриптів та автоматизації.
Чому варто запускати Headscale у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Vaultwarden
Vaultwarden – це легкий менеджер паролів, який працює на власному хостингу та сумісний з Bitwarden.
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв