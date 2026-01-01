Розгорніть Headroom за один клік.
Проксі для стиснення контексту з відкритим вихідним кодом, що зменшує використання токенів LLM на 60–95% для агентів ШІ та інструментів кодування.
Виберіть тариф VPS для Headroom
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Headroom
Headroom — це проміжне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для стиснення контексту для ШІ-агентів та застосунків на базі LLM. Розгорнутий як прозорий проксі, він розташовується між вашим агентом та будь-якою сумісною з OpenAI кінцевою точкою API, автоматично стискаючи вихідні дані інструментів, журнали, фрагменти RAG, файли та історію розмов — зменшуючи використання токенів на 60–95% без втрати точності відповіді.
Headroom нативно інтегрується з Claude Code, Cursor та іншими сумісними з MCP інструментами через вбудований інтерфейс MCP-сервера. Самостійне розміщення на вашому VPS усуває ризик розкриття даних третім сторонам і надає вам повний контроль над тим, до якого ШІ-бекенду підключаються ваші агенти.
Ключові характеристики Headroom
Величезна економія токенів
Стискає виводи інструментів, журнали та історію розмов перед надсиланням до LLM, зменшуючи використання токенів на 60–95% без шкоди для точності.
Безкодовий проксі
Виступає як проксі-сервер, що легко інтегрується, між вашим агентом та будь-яким API, сумісним з OpenAI — не потрібно змінювати SDK, щоб негайно почати економити токени.
Дедуплікація контексту
Автоматично дедуплікує спільний контекст між Claude, Codex, Gemini та іншими агентами, що працюють в одній сесії.
Підтримка сервера MCP
Надає інструменти стиснення як кінцеві точки MCP, інтегруючись нативно з Claude Code, Cursor та будь-яким сумісним з MCP агентом кодування.
Користувацька маршрутизація бек-енду
Маршрутизуйте запити до будь-якого сумісного з OpenAI бекенду, налаштувавши одну змінну середовища — зміни в коді агента не потрібні.
Чому варто запускати Headroom у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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