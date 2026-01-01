Headroom — це проміжне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для стиснення контексту для ШІ-агентів та застосунків на базі LLM. Розгорнутий як прозорий проксі, він розташовується між вашим агентом та будь-якою сумісною з OpenAI кінцевою точкою API, автоматично стискаючи вихідні дані інструментів, журнали, фрагменти RAG, файли та історію розмов — зменшуючи використання токенів на 60–95% без втрати точності відповіді.

Headroom нативно інтегрується з Claude Code, Cursor та іншими сумісними з MCP інструментами через вбудований інтерфейс MCP-сервера. Самостійне розміщення на вашому VPS усуває ризик розкриття даних третім сторонам і надає вам повний контроль над тим, до якого ШІ-бекенду підключаються ваші агенти.