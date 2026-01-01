Розгорніть Cross-seed одним кліком.
Автоматичний інструмент крос-сідінгу, який знаходить відповідні торренти на приватних трекерах, щоб максимізувати ваш коефіцієнт роздачі.
Виберіть тариф VPS для Cross-seed
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cross-seed
Cross-seed — це інструмент автоматизації з відкритим вихідним кодом, розроблений, щоб допомогти користувачам торрентів знаходити та додавати крос-сіди — торренти, які існують на кількох приватних трекерах, але мають ідентичні файли. Порівнюючи ваші наявні завантаження з індексаторами, такими як Prowlarr або Jackett, він автоматично ідентифікує відповідні релізи та додає їх до вашого торрент-клієнта, дозволяючи вам роздавати на додаткових трекерах без повторного завантаження будь-яких даних.
Запуск Cross-seed на VPS забезпечує безперервну роботу 24/7, скануючи нові можливості крос-сіду, щойно вони з'являються. Він інтегрується з популярними торрент-клієнтами, включаючи qBittorrent, Deluge та rTorrent, і підтримує зіставлення на основі даних, яке працює навіть тоді, коли назви релізів відрізняються на різних трекерах.
Ключові характеристики Cross-seed
Автоматичний перехресний посів
Сканує наявні завантаження та знаходить відповідні торренти на інших трекерах, щоб можна було роздавати більше, не завантажуючи нічого зайвого.
Підтримка кількох трекерів
Підключається до Prowlarr або Jackett для пошуку по десятках приватних і публічних трекерів одночасно з однієї конфігурації.
Інтеграція торрент-клієнта
Працює нативно з qBittorrent, Deluge, Transmission та rTorrent для прямого впровадження крос-сід торрентів у ваш клієнт.
Зіставлення на основі даних
Зіставляє торренти за вмістом файлів та розміром, а не лише за назвами, виявляючи крос-сіди, навіть якщо назви релізів відрізняються між трекерами.
Режим демона
Працює як постійна фонова служба, яка відстежує нові завантаження та автоматично знаходить можливості для крос-сідингу в реальному часі.
Чому варто запускати Cross-seed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.