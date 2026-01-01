Cross-seed — це інструмент автоматизації з відкритим вихідним кодом, розроблений, щоб допомогти користувачам торрентів знаходити та додавати крос-сіди — торренти, які існують на кількох приватних трекерах, але мають ідентичні файли. Порівнюючи ваші наявні завантаження з індексаторами, такими як Prowlarr або Jackett, він автоматично ідентифікує відповідні релізи та додає їх до вашого торрент-клієнта, дозволяючи вам роздавати на додаткових трекерах без повторного завантаження будь-яких даних.

Запуск Cross-seed на VPS забезпечує безперервну роботу 24/7, скануючи нові можливості крос-сіду, щойно вони з'являються. Він інтегрується з популярними торрент-клієнтами, включаючи qBittorrent, Deluge та rTorrent, і підтримує зіставлення на основі даних, яке працює навіть тоді, коли назви релізів відрізняються на різних трекерах.