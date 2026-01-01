Foxel — це платформа для приватного хмарного сховища з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує файли з локальних дисків, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox та інших сховищ за єдиним веб-інтерфейсом. Її визначною особливістю є семантичний пошук на основі ШІ, який дозволяє знаходити фотографії, відео та документи за описами природною мовою, а не за іменами файлів.

Самостійне розміщення Foxel зберігає особисту медіатеку, робочі архіви та спільні командні файли на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте — без плати за місце, без прив'язки до пропрієтарного ПЗ та без сканування даних третьою стороною для створення вбудованих об'єктів. Контроль доступу на основі ролей, підписані посилання для спільного доступу та відображення протоколів через S3 API та WebDAV роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд.