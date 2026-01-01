Встановлення Foxel в один клік.
Приватне хмарне сховище з самостійним розміщенням та семантичним пошуком на основі ШІ по фотографіях, відео та документах.
Виберіть тариф VPS для Foxel
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Foxel
Foxel — це платформа для приватного хмарного сховища з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує файли з локальних дисків, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox та інших сховищ за єдиним веб-інтерфейсом. Її визначною особливістю є семантичний пошук на основі ШІ, який дозволяє знаходити фотографії, відео та документи за описами природною мовою, а не за іменами файлів.
Самостійне розміщення Foxel зберігає особисту медіатеку, робочі архіви та спільні командні файли на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте — без плати за місце, без прив'язки до пропрієтарного ПЗ та без сканування даних третьою стороною для створення вбудованих об'єктів. Контроль доступу на основі ролей, підписані посилання для спільного доступу та відображення протоколів через S3 API та WebDAV роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд.
Ключові характеристики Foxel
Семантичний пошук ШІ
Знаходьте фотографії та документи, описуючи їх простою мовою, використовуючи конфігуровані моделі вбудовування та векторні бази даних Milvus або Qdrant.
Уніфіковані бекенди сховища
Підключайте локальні диски, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox та багато іншого за єдиним інтерфейсом перегляду за допомогою змінних адаптерів.
Контроль доступу на основі ролей
Визначте власні ролі з дозволами на читання, запис, видалення та спільний доступ на основі шляху, використовуючи символи підстановки, регулярні вирази та правила, впорядковані за пріоритетом.
Вбудований попередній перегляд файлів
Переглядайте зображення, відео, PDF-файли, документи Office, текст та вихідний код безпосередньо в браузері без завантаження оригінального файлу.
Відображення протоколів
Надайте доступ до свого сховища через S3-сумісні кінцеві точки, монтування WebDAV та підписані прямі посилання для скриптів, програм та файлових менеджерів ОС.
Плагін і агент ШІ
Розширте платформу плагінами на основі маніфесту та інтегрованим ШІ-агентом, який виконує файлові операції та завдання автоматизації.
Чому варто запускати Foxel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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