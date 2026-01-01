Mage AI — це платформа для конвеєрів даних нового покоління, яка поєднує середовище розробки в стилі блокнота з оркестрацією промислового рівня. Інженери та аналітики даних створюють ETL-конвеєри, використовуючи Python, SQL або R в інтерактивному редакторі, тестують їх поступово, а потім планують і моніторять їх у великих масштабах. Інтеграції з PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 та десятками інших джерел і призначень охоплюють більшість конфігурацій стека даних.

Самостійне розміщення Mage AI на VPS зберігає конфіденційні виробничі дані у власній інфраструктурі, усуває хмарну тарифікацію за запуск і надає командам виділене середовище конвеєрів, яке масштабується відповідно до їхніх робочих навантажень без обмежень постачальника.