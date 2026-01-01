Розгорнути Mage ШІ в один клік.
Сучасна платформа для обробки даних для створення, виконання та управління робочими процесами ETL за допомогою Python, SQL та R.
Виберіть тариф VPS для Mage AI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mage AI
Mage AI — це платформа для конвеєрів даних нового покоління, яка поєднує середовище розробки в стилі блокнота з оркестрацією промислового рівня. Інженери та аналітики даних створюють ETL-конвеєри, використовуючи Python, SQL або R в інтерактивному редакторі, тестують їх поступово, а потім планують і моніторять їх у великих масштабах. Інтеграції з PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 та десятками інших джерел і призначень охоплюють більшість конфігурацій стека даних.
Самостійне розміщення Mage AI на VPS зберігає конфіденційні виробничі дані у власній інфраструктурі, усуває хмарну тарифікацію за запуск і надає командам виділене середовище конвеєрів, яке масштабується відповідно до їхніх робочих навантажень без обмежень постачальника.
Ключові характеристики Mage AI
Блокнотний стиль розробки
Створюйте та тестуйте блоки конвеєра інтерактивно в браузерному IDE, перш ніж переводити їх у заплановані виробничі запуски.
Підтримка Python, SQL і R
Напишіть логіку трансформації мовою, яку вже використовує ваша команда, змішуючи блоки Python та SQL в одному конвеєрі.
Вбудована оркестрація
Плануйте конвеєри, визначайте залежності між завданнями та відстежуйте виконання з єдиної панелі керування оркестрацією.
Широкі інтеграції
Підключайтеся до баз даних, сховищ даних, хмарних сховищ та API за допомогою готових конекторів, що охоплюють більшість інструментів стеку даних.
Інтеграція Git
Код конвеєра керування версіями з вбудованою підтримкою Git для спільної розробки та відстеження змін.
Чому варто запускати Mage AI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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