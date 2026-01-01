EmonCMS — це бекенд з відкритим кодом проєкту OpenEnergyMonitor, створений спеціально для часових рядів даних про енергію, температуру та навколишнє середовище. На відміну від універсальних інформаційних панелей, кожен компонент — від конвеєрів обробки вхідних даних до механізмів зберігання PHPFina та PHPTimeSeries — налаштований на роки високоточних даних датчиків на скромному обладнанні.

Самостійне розміщення EmonCMS на VPS зберігає вимірювання побутових, сонячних, теплових насосів та IoT повністю під вашим контролем, без обмежень на кількість каналів або хмарних підписок. Вбудований стек MQTT-брокера, MariaDB та Redis приймає дані від emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant та будь-якого датчика, що підтримує HTTP або MQTT.