Розгорніть EmonCMS в один клік.
Веб-застосунок з відкритим кодом для реєстрації та візуалізації даних з датчиків енергії, температури та навколишнього середовища з часом.
Виберіть тариф VPS для EmonCMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EmonCMS
EmonCMS — це бекенд з відкритим кодом проєкту OpenEnergyMonitor, створений спеціально для часових рядів даних про енергію, температуру та навколишнє середовище. На відміну від універсальних інформаційних панелей, кожен компонент — від конвеєрів обробки вхідних даних до механізмів зберігання PHPFina та PHPTimeSeries — налаштований на роки високоточних даних датчиків на скромному обладнанні.
Самостійне розміщення EmonCMS на VPS зберігає вимірювання побутових, сонячних, теплових насосів та IoT повністю під вашим контролем, без обмежень на кількість каналів або хмарних підписок. Вбудований стек MQTT-брокера, MariaDB та Redis приймає дані від emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant та будь-якого датчика, що підтримує HTTP або MQTT.
Ключові характеристики EmonCMS
Стрічки часових рядів
Спеціальні рушії PHPFina та PHPTimeSeries зберігають роки показань датчиків високої роздільної здатності набагато ефективніше, ніж звичайна база даних SQL.
Входи MQTT та HTTP
Отримуйте дані з emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant або будь-якого пристрою, який може публікувати MQTT чи викликати HTTP API.
Обробка вхідних даних
Ланцюгові перетворення одиниць, акумулятори потужності в енергію, обмеження швидкості та віртуальні канали без написання коду або зовнішніх скриптів.
Дашборди і графіки
Drag-and-drop редактор панелі керування з багатосерійними графіками, індикаторами та гістограмами для візуалізації датчиків у реальному часі та історичних даних.
Додатки для використання енергії
Готові застосунки для сонячних фотоелектричних систем, теплових насосів, електричних транспортних засобів та побутового споживання виявляють аналітичні дані без ручного налаштування.
REST API і експорт
Читайте та записуйте кожен канал через задокументований REST API та експортуйте необроблені дані CSV для офлайн-аналізу або резервного копіювання.
Чому варто запускати EmonCMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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