Розгорнути Apache StreamPark в один клік.
Комплексний фреймворк для розробки потокових застосунків та хмарна платформа для обчислень у реальному часі для Apache Flink та Spark.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache StreamPark
Apache StreamPark — це проєкт Apache найвищого рівня, який об'єднує повний життєвий цикл застосунків для обробки потоків даних у реальному часі, створених на базі Apache Flink та Apache Spark. Він поєднує орієнтований на розробників фреймворк з попередньо створеними API та конекторами з хмарною операційною консоллю для компіляції, розгортання, моніторингу та масштабування потокових завдань з єдиного веб-інтерфейсу.
Самостійний хостинг StreamPark на власному VPS зберігає артефакти завдань Flink, історію розгортання та операційні метадані під вашим контролем, усуваючи витрати та складність запуску окремої площини керування потоковою обробкою на гіперскейлері.
Ключові характеристики Apache StreamPark
Flink і Spark об'єднані
Розробляйте, розгортайте та керуйте потоковими завданнями Apache Flink та Apache Spark з єдиної консолі з підтримкою багатоверсійного середовища виконання.
Створення завдань у браузері
Пишіть застосунки на Flink SQL та на основі JAR у веб-редакторі з підсвічуванням синтаксису, керуванням залежностями та історією версій.
Розгортання в 1 клік
Запускайте завдання на автономні кластери, YARN на Hadoop 2.x/3.x або Kubernetes безпосередньо з платформи, не виходячи з браузера.
Вбудований моніторинг
Відстежуйте запущені завдання, контрольні точки, точки збереження та події збоїв за допомогою інформаційних панелей стану в реальному часі та інтеграцій сповіщень.
Багата екосистема конекторів
Розгортайте швидше з готовими конекторами для Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse та інших систем великих даних і машинного навчання.
Чому варто запускати Apache StreamPark у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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