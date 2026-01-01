Apache StreamPark — це проєкт Apache найвищого рівня, який об'єднує повний життєвий цикл застосунків для обробки потоків даних у реальному часі, створених на базі Apache Flink та Apache Spark. Він поєднує орієнтований на розробників фреймворк з попередньо створеними API та конекторами з хмарною операційною консоллю для компіляції, розгортання, моніторингу та масштабування потокових завдань з єдиного веб-інтерфейсу.

Самостійний хостинг StreamPark на власному VPS зберігає артефакти завдань Flink, історію розгортання та операційні метадані під вашим контролем, усуваючи витрати та складність запуску окремої площини керування потоковою обробкою на гіперскейлері.