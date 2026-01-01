Знижка до 68% на Damselfly

Розгорніть Damselfly в один клік.

Серверне керування фотографіями з розпізнаванням облич на пристрої, виявленням об'єктів та повнотекстовим пошуком метаданих.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Damselfly в один клік.

Виберіть тариф VPS для Damselfly

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Damselfly

Damselfly — це серверний застосунок для керування фотографіями, створений для дуже великих бібліотек. Він індексує папку зображень верхнього рівня, створює мініатюри у фоновому режимі та дозволяє шукати за ключовими словами IPTC, назвами папок, метаданими EXIF, обличчями та виявленими об'єктами через швидкий інтерфейс Blazor WebAssembly. Розпізнавання облич і виявлення об'єктів працюють локально та офлайн, без залежності від SaaS.

Самостійне розміщення Damselfly на власному VPS зберігає метадані фотографій, вектори облич і структуру бібліотеки в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі. Платформа обробляє понад 500 000 каталогів зображень із пошуком менш ніж за секунду, підтримує багатокористувацькі облікові записи з правами доступу на основі ролей і поєднується з клієнтом Damselfly Desktop для робочих процесів редагування із синхронізацією на ноутбук.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Damselfly

Локальне розпізнавання обличчя

Виконує виявлення та розпізнавання облич повністю на сервері без залежності від сторонніх API, групуючи фотографії за розпізнаними людьми для робочих процесів перегляду за особами.

Виявлення об'єктів

Визначає об'єкти, сцени та кольори зображень у бібліотеці, щоб пошук за запитом "собака" або "пляж" повертав відповідні фотографії навіть без ручного тегування.

Тегування ключовими словами IPTC

Швидкі неруйнівні оновлення ключових слів EXIF/IPTC за допомогою ExifTool — файли JPEG не перекодовуються при зміні тегів, зберігаючи оригінальну якість.

Повнотекстовий пошук метаданих

Миттєвий пошук серед сотень тисяч зображень за тегом, папкою, назвою файлу, камерою, об'єктивом, діапазоном дат, орієнтацією та іншими параметрами.

Кошик

Зберігайте зображення з результатів пошуку у постійний кошик, потім завантажуйте, експортуйте з водяними знаками або синхронізуйте їх на робочий стіл за допомогою клієнта Damselfly.

Чому варто запускати Damselfly у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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