Damselfly — це серверний застосунок для керування фотографіями, створений для дуже великих бібліотек. Він індексує папку зображень верхнього рівня, створює мініатюри у фоновому режимі та дозволяє шукати за ключовими словами IPTC, назвами папок, метаданими EXIF, обличчями та виявленими об'єктами через швидкий інтерфейс Blazor WebAssembly. Розпізнавання облич і виявлення об'єктів працюють локально та офлайн, без залежності від SaaS.

Самостійне розміщення Damselfly на власному VPS зберігає метадані фотографій, вектори облич і структуру бібліотеки в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі. Платформа обробляє понад 500 000 каталогів зображень із пошуком менш ніж за секунду, підтримує багатокористувацькі облікові записи з правами доступу на основі ролей і поєднується з клієнтом Damselfly Desktop для робочих процесів редагування із синхронізацією на ноутбук.