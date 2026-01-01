Розгорніть Damselfly в один клік.
Серверне керування фотографіями з розпізнаванням облич на пристрої, виявленням об'єктів та повнотекстовим пошуком метаданих.
Виберіть тариф VPS для Damselfly
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Damselfly
Damselfly — це серверний застосунок для керування фотографіями, створений для дуже великих бібліотек. Він індексує папку зображень верхнього рівня, створює мініатюри у фоновому режимі та дозволяє шукати за ключовими словами IPTC, назвами папок, метаданими EXIF, обличчями та виявленими об'єктами через швидкий інтерфейс Blazor WebAssembly. Розпізнавання облич і виявлення об'єктів працюють локально та офлайн, без залежності від SaaS.
Самостійне розміщення Damselfly на власному VPS зберігає метадані фотографій, вектори облич і структуру бібліотеки в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в публічному фотосервісі. Платформа обробляє понад 500 000 каталогів зображень із пошуком менш ніж за секунду, підтримує багатокористувацькі облікові записи з правами доступу на основі ролей і поєднується з клієнтом Damselfly Desktop для робочих процесів редагування із синхронізацією на ноутбук.
Ключові характеристики Damselfly
Локальне розпізнавання обличчя
Виконує виявлення та розпізнавання облич повністю на сервері без залежності від сторонніх API, групуючи фотографії за розпізнаними людьми для робочих процесів перегляду за особами.
Виявлення об'єктів
Визначає об'єкти, сцени та кольори зображень у бібліотеці, щоб пошук за запитом "собака" або "пляж" повертав відповідні фотографії навіть без ручного тегування.
Тегування ключовими словами IPTC
Швидкі неруйнівні оновлення ключових слів EXIF/IPTC за допомогою ExifTool — файли JPEG не перекодовуються при зміні тегів, зберігаючи оригінальну якість.
Повнотекстовий пошук метаданих
Миттєвий пошук серед сотень тисяч зображень за тегом, папкою, назвою файлу, камерою, об'єктивом, діапазоном дат, орієнтацією та іншими параметрами.
Кошик
Зберігайте зображення з результатів пошуку у постійний кошик, потім завантажуйте, експортуйте з водяними знаками або синхронізуйте їх на робочий стіл за допомогою клієнта Damselfly.
Чому варто запускати Damselfly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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